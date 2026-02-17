Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста

Подсъдимият за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна остава в ареста. Окръжният съд в Плевен не уважи молбата на Георги Александров мярката му "задържане под стража" да бъде заменена с по-лека – "домашен арест" или парична гаранция. В мотивите си съдът отбеляза, че до момента Александров участва редовно в съдебните заседания именно, защото е задържан в следствения арест.

Защитата на Георги Александров изтъкна, че по делото са разпитани всички свидетели и събрани основните доказателства. Остава да се изработи новата експертиза, което ще отнеме време. Според адвокат Явор Нотев имало данни, които сочели, че камионът се е движил с 69 километра в час, а не с установените от разследващите 83 км.

Явор Нотев, адвокат на Георги Александров: "Много са неизяснените въпроси във връзка със скоростта на товарния автомобил. С мястото на удара по широчина на пътното платно."

Вече 7 съдебни заседания подсъдимия Георги Александров се възползва от правото си да не дава обяснения пред съда и казва, че ще направи това след изслушването на вещите лица по автотехническата експертиза, която трябва да каже точно как и къде е настъпила катастрофата.

Явор Нотев, адвокат на Георги Александров: "Намираме, че правото на защита на всеки гражданин ще бъде пълноценно реализирано, включително да посети мястото на произшествието и да си припомни характеристиката на местността и начина, по който той е приближил към фаталното място. За да бъде добросъвестен и достоверен в разкази си за това какво точно се е случило."

Частните обвинители, близки на Сияна се обявиха срещу пускането на свобода на Георги Александров и видяха несправедливост в това, че той не дава показания за катастрофата.

Стоянка Ламбева, баба на Сияна: "Близо 10-11 месеца този убиец на детето ми и който направи инвалид мажа ми да не е разпитван и да не иска нищо да каже. Преди погребението на Сияна идвах да давам показания как е станала катастрофата, два дена след катастрофата. След един месец съм давала показания пред НСлС. Как може този човек да не е давал показания."

Съдът не намери аргументите на защитата на Александров за основателни. Първо отбеляза, че задържането до момента не е прекомерно, а делото се разглежда ритмично и в разумни срокове. Според съдебния състав опасността подсъдимия да се укрие е реална и към този момент, а новата експертиза е възможно да бъде изготвена до два месеца.

Явор Нотев, адвокат на Георги Александров: "Една неуважена молба предизвиква жалба от страната, чиято молба не е уважена. Така че отговорът е предизвестен, ще обжалвам."

Адвокат Нотев се надява Апелативният съд във Велико Търново да направи друг прочит на аргументите им и да измени мярката на Георги Александров в по-лека.