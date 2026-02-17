"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба

Пет партии влизат в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него, ако изборите бяха в средата на февруари, сочат резултатите от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра".

Най-голяма е подкрепата за формация на Румен Радев - 33,3%, следват ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации, допълват от "Мяра".

51,5% е декларацията за активност, което означава възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, ще изберат „Не подкрепям никого“.

"Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП", допълват социолозите

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.