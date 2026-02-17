БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
мяра пет партии влизат парламента две ръба
Слушай новината

Пет партии влизат в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него, ако изборите бяха в средата на февруари, сочат резултатите от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра".

Най-голяма е подкрепата за формация на Румен Радев - 33,3%, следват ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации, допълват от "Мяра".

51,5% е декларацията за активност, което означава възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, ще изберат „Не подкрепям никого“.

"Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП", допълват социолозите

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.

#"Мяра" # Народно събрание #социологическо изследване #партии #избори #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
5
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния автотранспорт
6
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...

Още от: Общество

"Снежанка" по-харесвана от гръцката "Дзадзики" и турската "Джаджък"
"Снежанка" по-харесвана от гръцката "Дзадзики" и турската "Джаджък"
МОН за случая с младежа от Нова махала, който сложи край на живота си: Личен конфликт е прераснал в системен тормоз МОН за случая с младежа от Нова махала, който сложи край на живота си: Личен конфликт е прераснал в системен тормоз
Чете се за: 04:07 мин.
4,8 млрд. лева все още са в обращение 4,8 млрд. лева все още са в обращение
Чете се за: 02:45 мин.
"Климатът - горещата истина": Микропластмасите - как влияят на природата и на човешкото здраве? "Климатът - горещата истина": Микропластмасите - как влияят на природата и на човешкото здраве?
Чете се за: 04:35 мин.
Комисията за защита от дискриминация се самосезира за достъпността на хора с увреждания в междуградските автобуси Комисията за защита от дискриминация се самосезира за достъпността на хора с увреждания в междуградските автобуси
Чете се за: 02:35 мин.
Формация на Румен Радев би спечелила близо 26% от гласовете на избирателите, сочи проучване на "Маркет линкс" Формация на Румен Радев би спечелила близо 26% от гласовете на избирателите, сочи проучване на "Маркет линкс"
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията "Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора? Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора?
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ