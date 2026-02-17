Близо 400 боксьори от 35 държави пристигат в София за боксовия турнир "Странджа"

Близо 400 боксьори от 35 държави на 5 континента ще вземат участие в 77-ото издание на боксовия турнир "Странджа".

Българската селекция включва 5 състезателки при жените и пълен състав при мъжете, които ще излязат на ринга от 23 февруари до 1 март в столичната зала "София".

Публиката ще види куп европейски, световни и олимпийски медалисти, а сред участниците ще бъдат и водещи боксови нации като Узбекистан, Казахстан, САЩ, Ирландия, Германия, Англия, Австралия, Бразилия, Уелс и Украйна.

Съревнование с тях ще си дадат и почти всички водещи български боксьори. При мъжете страната ни ще бъде представена от 19 боксьори, като сред тях четирикратният носител на купа "Странджа" Радослав Росенов, световният вицешампион Рами Киуан, многократният европейски шампион при младежите Уилиам Чолов и младите надежди Викторио Илиев и Семион Болдирев. При жените българското присъствие ще бъде от пет боксьорки, като по-сериозни надежди се възлагат на миналогодишната победителка в турнира Златислава Чуканова и на Венелина Поптолева, които ще се бият в една и съща категория - до 51 килограма.

По-сериозните имена, които пропускат турнира от българския щаб, са бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж Хавиер Ибанес, който е с контузия, както и най-опитните в женския тим - Станимира Петрова и Светлана Каменова. Петрова все още не е в нужната форма след раждане, докато старши треньорът на жените Борислав Георгиев посочи, че на този етап Каменова е прекратила кариерата си.

"По традиция не се разочароваме и турнирът "Странджа" остава най-силният в света. Близо 400 боксьори от 35 държави ще участват. Това само може да ни радва, защото е гаранция за нашия професионализъм и отдаденост. Искам да благодаря на моя екип и на Българската федерация по бокс за добрата организация, за да бъде възможно провеждането на такова състезание. Пожелавам на състезателите да нямат контузии и да оставят сърцата си на ринга, за да вървят с гордо вдигната глава", каза президентът на БФ Бокс Красимир Инински на пресконференция преди турнира.

"Българската федерация по бокс се погрижи нищо да не ни липсва. От 9 февруари сме на лагер на "Дианабад". Ще участваме с пет боксьорки. Златислава Чуканова и Венелина Поптолева са двете най-успешни състезателки. Те ще участват в категория до 51 килограма. Това ще ни помогне да преценим на коя да заложим в тази категория на предстоящите Световни купи, които дават точки за ранглистата за Олимпийските игри, както и на европейското първенство в София през септември, което е пикът на нашата състезателна година. Там са насочени най-големите ни цели през годината. Другите три момичета в отбора са по-млади и по-неопитни, но се надявам на добро представяне", заяви Борислав Георгиев.

"Ние проведохме подготовка на Белмекен заедно с боксьорите от още три държави - Австрия, Косово и Република Северна Македония. Плановете ни за подготовката бяха изпълнени на 100 процента. Сега тренираме с Украйна, Австрия, Република Северна Македония и Тайван. Новината при нас е, че в щаба вече е и олимпийският шампион от Москва 1980 Петър Лесов, който ни помага. На "Странджа" очаквам всички боксьори да покажат максимума на възможностите си", каза старши треньорът на мъжкия национален отбор на България Жоел Арате.

Водещите български състезатели и при мъжете, и при жените се обединиха около мнението, че са направили добра подготовка и са готови за предстоящите битки.

"Всички сме добре, готови сме да излезем на ринга и да покажем това, което показваме всеки път. Ще дадем всичко от себе си. Аз съм амбициран да спечеля за пети път купа "Странджа", каза Радослав Росенов, който ще участва в категория до 60 килограма.

"На Белмекен направихме една добра основа и сега проведохме някои добри спаринги. За мен лично подготовката продължава както за "Странджа", така и за следващите турнири. Основният ми фокус е върху европейското първенство, което предстои тук, в България. Надявам се, че ще покажем добри резултати както на "Странжда", така и на предстоящите купи", добави Рами Киуан, който ще се бие в категория до 75 килограма.

Билети за турнира ще се продават онлайн, както и на място в зала "София". Входът за деца и младежи е безплатен.

"Когато аз бях малък, турнирът се провеждаше в зала "Универсиада". Там се запалих по бокса. Надявам се, че сега деца и младежи, които влизат без пари, също ще се запалят по бокса. Турнирът не е никак слаб", обобщи Красимир Инински.

Вижте репортаж във видеото!