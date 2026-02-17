Лекари от Бургас извадиха тумор, колкото пъпеш от корема на жена

Лекари от Университетската болница в Бургас отстраниха тумор с големината на пъпеш и тегло 2 килограма от корема на 60-годишна жена. Те дори не подозирала за съществуването му и смятала, че качва килограми, защото не се ограничава в храненето.

Жената била приета по спешност със силни коремни болки. Съмненията за апендикс отпадат, след като скенерът показал огромен тумор в малкия таз. Наложила се незабавна операция.

д-р Борислав Пенев, лекар във Втора хирургия в УМБАЛ-Бургас: “Фрапантният случай беше тук, че беше доста голяма туморната формация. Над 10 см беше в диаметър на около 20см. Много голям тумор на яйчникова киста.”

Пациентката от години не била посещавала гинеколог.

д-р Борислав Пенев, лекар във Втора хирургия в УМБАЛ-Бургас: “Единствено си е мислила, че заради прекомерното количество храна, което е приемала, е напълняла и заради това коремът й се е подул, а изобщо не е установила, че има някакъв тумор в корема. Хистологичното изследване показа, че е доброкачествен резултата.” д-р Златко Кироваков, началник на Отделение по гинекология в УМБАЛ-Бургас: “Една година, две години, някой път е толкова експанзивен растеж, че за шест месеца могат да нараснат такива туморни формации. Обикновено протичат безсимптомно.”

Пациентката е изписана в добро състояние, а лекарите съветват жените да си правят профилактични преглед поне веднъж годишно.