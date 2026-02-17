Мартен Фуркад: Аз съм най-големият защитник и радетел на олимпийските игри и силно вярвам в тях

Френската легенда в биатлона Мартен Фуркад и германската щафета за мъже бяха наградени със златни медали от Олимпийските игри през 2010 и 2014 на официална церемония в неделя в Антерселва.

Фуркад получи златното отличие от масовия старт във Ванкувър през 2010. Титлата бе отнета от руснака Евгени Устюгов, който бе уличен в употребата на допинг при повторно отваряне на пробите.

Французинът даде специално интервю за БНТ.

"Да вземеш медал на олимпийски игри, това винаги е една много специална емоция. Със сигурност е много добро съобщение в битката за един чист спор. Съдът понякога се бави, но по-добре да вземе правилното решение късно, отколкото никога. Щастлив съм, че все пак получих медала си на това място, на това трасе за биатлон, което е много скъпо за мен. Тук преди 5 години приключих кариерата си в състезание от Световната купа", заяви Фуркад.

"Този медал, който получих във Ванкувър преди 16 години е първият ми олимпийски медал. Отличието от Сочи през 2014 година също ще остане специален за мен", сподели той.

"Човек трябва да се жертва ежедневно. Взех решение да прекратя кариерата си много млад. На 31 години вече имах семейство, имах деца. Беше ми трудно да съчетавам семейството си с професионалната си кариера. Вярвам, че дадох всичко на този спорт и съм уверен, че взех правилното решение", добави Фуркад, който след като прекрати кариерата си беше избран за член на МОК.

"Възможността да допринеса малко повече за олимпийските игри ме кара да се чувствам щастлив. Аз съм най-големият защитник и радетел на олимпийските игри и силно вярвам в тях", завърши шесткратният олимпийски шампион.

