БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
08:36, 17.02.2026
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
08:22, 17.02.2026
Чете се за: 02:17 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Зимни
Други спортове
Други спортове
Зимни спортове
Видео
Milano Cortina 2026 (Видео)
Milano Cortina 2026
Спорт
Олимпийско утро 17.02.2026 г.
от
БНТ
A+
A-
09:10, 17.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
09:01, 17.02.2026
Проследете битката за олимпийските медали в мъжката щафета в...
08:53, 17.02.2026
Пътят Смолян-Мугла е отворен след блокирането му заради проливни...
08:25, 17.02.2026
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се...
08:18, 17.02.2026
Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3
08:01, 17.02.2026
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
07:52, 17.02.2026
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...
07:33, 17.02.2026
По зрителски сигнал: Проблем във Варна с приема в детски градини
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#Българи юнаци Милано Кортина 2026
#Милано/Кортина 2026
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
5
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
6
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Реклама
Най-четени
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Реклама
Още от: Зимни
Италианската кухня - истински кулинарен рай, в който се потапят и спортистите на Зимните олимпийски игри
Мартен Фуркад: Аз съм най-големият защитник и радетел на олимпийските игри и силно вярвам в тях
09:19, 17.02.2026
Чете се за: 02:25 мин.
Проследете битката за олимпийските медали в мъжката щафета в биатлона по БНТ 1 и БНТ 3
09:01, 17.02.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Канада и САЩ отново ще си оспорват златните медали на олимпийския турнир по хокей на лед при жените
08:46, 17.02.2026
Чете се за: 02:30 мин.
Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3
08:18, 17.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Петима български състезатели на старт в Милано/Кортина 2026
07:48, 17.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Реклама
Водещи новини
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
08:01, 17.02.2026
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
09:21, 17.02.2026
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се третира като опит за убийство
08:25, 17.02.2026
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
05:55, 17.02.2026
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново...
07:09, 17.02.2026
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
06:11, 17.02.2026
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания...
06:45, 17.02.2026
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"
07:00, 17.02.2026
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ