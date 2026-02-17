БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново мярката на обвиняемия шофьор Георги Александров

Иво Никодимов
У нас
Снимка: БГНЕС
В Окръжния съд в Плевен продължава делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Днес се очаква да бъде гледана отново мярката на обвиняемия шофьор Георги Александров, за която адвокатите са внесли молба да бъде променена в по-лека.

Това стана след като вчера беше назначена нова комплексна експертиза заради отвода на вещото лице професор Карапетков. А след запитване от "По света и у нас", стана ясно, че от делото липсва цял фотоалбум доказателства, а именно - от втория оглед на местопроизшествието. Той е извършен на 4 април миналата година в присъствието на вещото лице проф. Карапетков. Също така съдията докладва, че този фотоалбум не е бил приложен в материалите по делото при внасянето на обвинителния акт в Окръжен съд - Плевен, поради което съдът реши да го изиска от Националното следствие, където е работено досъдебното производство.

По време на заседанието по делото вчера напрежение предизвика оставена следа от лек автомобил, която не е била забелязана в първия оглед.

#делото "Сияна" #Окръжен съд #Плевен #катастрофа

