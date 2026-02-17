Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо

В Женева днес започва третият кръг от преговори между Украйна, Русия и Съединените щати за край на войната в Украйна. За първи път фокусът е върху най-спорния въпрос - съдбата на окупираните украински територии.
Москва настоява Украйна да се откаже от целия Донбас. Делегацията на Киев е водена от Рустем Умеров, който съобщи, че екипът му вече е в Женева. За там е отпътувала и руската делегация, водена от президентския помощник Владимир Медински. Американската страна е представена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Кремъл потвърди, че този път ще бъдат дискутирани основните руски искания, всключително териториалните. В преговорите ще участва и шефът на руското военно разузнаване Игор Костюков, а специалният пратеник на Путин - Кирил Дмитриев ще се включи в отделна работна група по икономическите въпроси. Предишните два кръга от преговори в Абу ДАби доведоха до размяна на военнопленници, но не и до пробив за край на сраженията.
Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Украйна по-добре да седне на масата за преговори, и то бързо. Само това ви казвам. На позиция сме, искаме те да дойдат."
Володимир Зеленски -президент на Украйна: "Нашата делегация е вече в Женева и се подготвя за преговори. Русия не може да устои на изкушението на последните дни на зимния студ и иска да удари болезнено украинците. Колкото повече зло идва от Русия, толкова по-трудно ще бъде постигането на споразумение с тях. Нашите партньори, най-вече Съединените щати, трябва да разберат това. Ние се съгласихме с всички реалистични предложения на Америка, като се започне с предложението за безусловно и дългосрочно прекратяване на огъня. Русия го отхвърли. Очакваме партньорите ни да действат така, че ефективно да принудят агресора към мир."