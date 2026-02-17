БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елана Майерс Тейлър грабна олимпийската титла в единичния бобслей

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Първо злато за американката в дисциплината.

Елана Майерс Тейлър грабна олимпийската титла в единичния бобслей
Снимка: БТА
Американката Елана Майерс Тейлър най-накрая спечели олимпийски златен медал на 41-годишна възраст, след като грабна титлата в единичния бобслей за жени на Игрите в Милано-Кортина.

Преди това тя имаше завоювани пет олимпийски медала - три сребърни и два бронзови, и се разплака, празнувайки с детето си, след като последната състезателка Лаура Нолте не успя да я изпревари.

Майерс Тейлър спечели с общо време от 3:57,93 минути от четирите спускания по улея.

Германката Нолте беше по-добра в първите три манша, но в последния допусна твърде много грешки, губейки ценно време и гледайки как преднината ѝ от 0:15 секунди изчезва.

Победителката от Световната купа трябваше да се задоволи със сребро, на 0:04 секунди зад Майерс Тейлър.

Бронзът също отиде при САЩ и Кайли Хъмфрис, която не успя да защити титлата си от Игрите в Пекин 2022.

единичен бобслей, жени:
1. Елана Майерс Тейлър (САЩ) – 3:57,93 минути
2. Лаура Нолте (Германия) – 3:57,97
3. Кайли Хъмфрис (САЩ) – 3:58,05

