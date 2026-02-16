Оставиха окончателно в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Апелативният съд в Бургас остави окончателно в ареста Никола Бургазлиев, който е обвинен в причиняването на тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син с месеци беше в тежко състояние. Съдебното заседание дойде след като защитата на Бургазлиев поиска по-лека мярка до старта на делото, но не бе уважено от първоинстанционния съд. Близки на постралато семейство организираха протести в Бургас и Пловдив.

Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Марти: „Тук се съсипаха няколко семейства. Не е само нашето, не само на Христина, но и на близките около нас“.

Почти всеки ден Юлиян Здравков минава край мястото на трагичната катастрофа от август 2025 г., когато пострадаха двете му деца, племенника му, а жената на брат му загина. Искането ученикът да излезе на свобода отново провокира протести.

Светослав Соколов, брат на загиналата Христина: „Техният най-голям аргумент е да може да учи. Към кого да се обърна аз, за да видя сестра си, ще ми кажат ли? Към кого да се обърна?.“ Събчо Йорданов: „Крайно време е системата в България да започне да действа по еднакъв начина спрямо всички престъпници." Камен, дядо на пострадалия Марти: „Доживотно трябва да му бъде присъдата. Не трябва да бъде на свобода.“ Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: „Аз лично считам, че не може тълпата и хората да определят какво трябва да се случва в съдебната зала.“

Защитата на Бургазлиев поиска по-лека мярка, за да може да завърши средното си образование и отвод на прокурора, който забранявал това. От прокуратурата обясниха, че искането е било за предоставянето на компютър в ареста, което противоречи на правилата: задържаният има право на книжни учебници и да се яви на изпит.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: „Нещата много се изопачават.-Продължавате ли да мислите, че не е употребил наркотици? – Да, продължавам да мисля. Познавам го, считаме, че кръвната проба е манипулирана“.

Адвокатите на пострадалите семейства призоваха да не се бави умишлено делото с цел освобождаване на обвиняемия след изтичането на 8-месечния законов срок за арест.