БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оставиха окончателно в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Апелативният съд в Бургас остави окончателно в ареста Никола Бургазлиев, който е обвинен в причиняването на тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син с месеци беше в тежко състояние. Съдебното заседание дойде след като защитата на Бургазлиев поиска по-лека мярка до старта на делото, но не бе уважено от първоинстанционния съд. Близки на постралато семейство организираха протести в Бургас и Пловдив.

Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Марти: „Тук се съсипаха няколко семейства. Не е само нашето, не само на Христина, но и на близките около нас“.

Почти всеки ден Юлиян Здравков минава край мястото на трагичната катастрофа от август 2025 г., когато пострадаха двете му деца, племенника му, а жената на брат му загина. Искането ученикът да излезе на свобода отново провокира протести.

Светослав Соколов, брат на загиналата Христина: „Техният най-голям аргумент е да може да учи. Към кого да се обърна аз, за да видя сестра си, ще ми кажат ли? Към кого да се обърна?.“

Събчо Йорданов: „Крайно време е системата в България да започне да действа по еднакъв начина спрямо всички престъпници."

Камен, дядо на пострадалия Марти: „Доживотно трябва да му бъде присъдата. Не трябва да бъде на свобода.“

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: „Аз лично считам, че не може тълпата и хората да определят какво трябва да се случва в съдебната зала.“

Защитата на Бургазлиев поиска по-лека мярка, за да може да завърши средното си образование и отвод на прокурора, който забранявал това. От прокуратурата обясниха, че искането е било за предоставянето на компютър в ареста, което противоречи на правилата: задържаният има право на книжни учебници и да се яви на изпит.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: „Нещата много се изопачават.-Продължавате ли да мислите, че не е употребил наркотици? – Да, продължавам да мисля. Познавам го, считаме, че кръвната проба е манипулирана“.

Адвокатите на пострадалите семейства призоваха да не се бави умишлено делото с цел освобождаване на обвиняемия след изтичането на 8-месечния законов срок за арест.

#Апелативен съд-Бургас #катастрофа с АТВ #Никола Бургазлиев #постоянен арест #мярка

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
4
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
5
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
6
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Криминално

Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:17 мин.
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
Чете се за: 01:45 мин.
Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна назначи Окръжният съд в Плевен Нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза по делото за смъртта на Сияна назначи Окръжният съд в Плевен
Чете се за: 00:45 мин.
Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:32 мин.
Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:32 мин.
С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ