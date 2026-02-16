Кристина Григорова и Александър Златков: Всички камери бяха насочени към Иля Малинин

Във вторник с огромен интерес ще следим надпреварите в Олимпийското пързаляне, защото за втори път на олимпийска сцена ще излезе Александра Фейгин. Тя ще представи своята кратка програма в опит да бъде сред най-добрите 24, които ще се класират и за волната програма.

По този повод в предаването „Днес на Игрите“ гостуваха двама от най-талантливите ни състезатели Кристина Григорова и Александър Златков.

„Със сигурност мога да кажа, че това е една от най-интересните Олимпиади, които сме гледали. Каквито и фаворити да имахме, всичко се размести в абсолютно всички дисциплини до момента“, коментира Григорова.

„Олимпийската титла при мъжете на Михаил Шайдаров беше сензация. Излезе, изигра перфектна програма и стана новия шампион. Всички камери бяха насочени към Иля Малинин, всички имаха големи очаквания към него. Отстрани да се гледа е по-лесно“, добави Златков.

„Малинин допусна провал още на първия елемент и в такава ситуация е много трудно да се върнеш, защото знаеш, че имаш още много неща да свършиш. По принцип това се тренира, защото можеш и на тренировка да направиш грешка“, каза още Григорова.

Какво още казаха Кристина Григорова и Александър Златков вижте във видеото!