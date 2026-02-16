Ирина Никулчина: Лора Христова показа страхотно израстване

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Не съм изненадана от това, което се случи, заяви легендарната биатлонистка в предаването "Днес на Игрите" по БНТ.

Ирина Никулчина смята, че Лора Христова е показала страхотно израстване и спечеленият бронзов медал на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо не е спечелен. Припомняме, че родената в Троян състезателка се нареди на трето място в индивидуалния старт на 15 километра, а легендарната биатлонистка коментира нейното представяне.

В предаването „Днес на Игрите“ Никулчина се върна 24 години назад, когато самата тя спечели медал на Игрите в Солт Лейк Сити в преследването на 20 километра.

Разбира се, че топли споменът от това преследване. Всяка една година, когато дойде 16 февруари, си спомням за този ден. В крайна сметка това беше денят, в който се сбъдна моята мечта да стъпя на олимпийския подиум. Предполагам, че това е мечтата на всеки един спортист и емоцията е страхотна. В основата на този медал беше страшно много труд и търпение във времето, защото за да стигне човек до олимпийския подиум, се изисква страшно много работа. Аз имах късмета да сбъдна мечтата си и да бъда в един страхотен отбор, в който еталонът го задаваше Екатерина Дафовска. С тази конкуренция, в която имахме в отбора, постигахме едни сериозни резултати“, спомня си тя за успеха, постигнат на Игрите в Солт Лейк Сити.

Легендарната биатлонистка коментира и представянето на Лора Христова на най-големия спортен форум, който се провежда на италианска земя.

„Спечеленият медал на Лора Христова беше страхотна емоция за нас. В крайна сметка при нея се получи. Това е едно талантливо момиче, което с времето показа едно страхотно израстване. Тя не е случен състезател, а световна шампионка по летен биатлон. Има медали от европейско първенство, бронзова медалистка е от щафетата от световно зимно първенство. Тя има страхотна стрелба, много талантлив състезател. Не съм изненадана от това, което се случи, защото показва една стабилна стрелба от началото на сезона. Може би при нея се получиха нещата, защото нямаше никакви очаквания спрямо себе си. Тръгна много спокойна и едва ли не се наслаждава на това, което се случва около нея. Много е уравновесена и постоянна, това много и помогна. Показва, че е в много добра форма, не е случайно да стреляш два пъти четири нули“, отбеляза Никулчина.

Повече от интервюто с Ирина Никулчина гледайте във видеото!

