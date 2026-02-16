БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Бьорндален пред БНТ: Страхотно е да видиш как България отново печели медали

от БНТ
Чете се за: 04:30 мин.
Биатлон
Легендарният спортист с откровено интервю пред БНТ.

Бьорндален
Легендарният биатлонист Оле Ейнар Бьорндален даде ексклузивно интервю пред БНТ.

„Този медал ми е от Сочи – от смесената щафетата, макар и с малко закъснение го получих сега. Така вече имам общо два златни медала оттам. Ние бяхме и големи фаворити в щафетата на 4 по 7 и половина километра и бях много разочарован, че не взехме първото място и там“, каза Бьорндален.

Той сподели и какво помни от това състезание.

„Помня, че бяхме начело почти до края на щафетата на 4 по 7.5 километра, но на всеки може да се случи да има лош ден. Точно това се случи. Биатлонът е като живота – върхове и спадове. И най-добрият може да сбърка. Точно това се случи тогава“, добави биатлонистът.

Той разкри и каква е тайната, която се крие зад успехите му.

„Мотивация. Също така е нужно да обичаш спорта си. Мнозина казват, че е необходимо да жертваш доста неща за да успееш, но аз не смятам така. Аз обичам живота си и ако бях продължил щях да стигна още по-далеч. Отказах се на 42 години. Докато се състезавах изпитвах истинско удовлетворение от спорта. Това беше и причината да поддържам високо ниво толкова дълго време. Имах невероятна кариера, щастливец съм, не мога да искам нищо повече от това“, категоричен е норвежецът.

Различен ли е биатлонът сега в сравнение с биатлона от вашето време? Ето какво отговори Бьорндален:

„Да и аз съм много щастлив, че мога да проследя състезанията отстрани като вас. Близо съм до атлетите и до това, което те правят в тренировките си. Кое е различното ли – при мъжете нивото е много високо, но няма чак такава голяма широчина от изявени биатлонисти. По наше време ние бяхме много добри, германците, руснаците. Сега тимът на Норвегия е добър, този на Франция, шведите, италианците, но толкова. При мъжете няма чак такава конкуренция както беше при нас. Надявам се това да се промени в следващите години. При жените има по-голяма конкуренция. Повече жени участват от повече държави, така че при дамите нещата са добре. При мъжете обаче ситуацията трябва да се подобри“, каза легендарният спортист.

Той сподели мнението си за българските легенди в биатлона - Екатерина Дафовска, Ирина Никулчина, а сега и Лора Христова, която спечели бронзов медал.

„Това беше голяма изненада, направо не можах да повярвам на очите си. Страхотно е да видиш как България отново печели медали. Знам как са тренирали и са се подготвяли биатлонистите ви за тези Игри през лятото. Запознат съм с програмата на Пихлер. Той е много добър треньор, особено при жените. Има много успехи в биатлона с тях. Мъжете също са на добро ниво под негово ръководство, но той основно е специалист в женското направление на биатлона“, добави Бьорндален.

Той е категоричен, че състезанията вече не му липсват.

„Сега вече не ми липсва толкова много, защото мина доста време откакто прекратих кариерата си. Сега имам други неща в живота, които ме правят щастлив, като семейството ми, Имам две прекрасни дъщери, красива жена. Щастливец съм. Имам хубава работа, сега се наслаждавам на Олимпийските игри. Удовлетворен съм от живота си“, завърши норвежецът.

Подробности вижте във видеото!

#Оле Ейнар Бьорндален #биатлон

Product image
