Какво представлява кърлингът?

Американецът Рич Руохонен изпълни мечтата си да участва на Олимпийски игри, след като направи дебюта си в Милано-Кортина на 54-годишна възраст. А какво точно представлява кърлингът?

Спортистите използват метли, за да метат леда. Най-добрите отбори знаят, че усъвършенстването на хвърлянето на лед е от решаващо значение за печелившата стратегия, защото един милиметър може да определи кой камък ще се завърши по-близо до „къщата“ и да реши Олимпийския медал. Метлите могат да коригират кривината или дори да разтегнат траекторията на хвърлящия камък. Кърлингът често е наричан „шах на лед“.

За разлика от леда, използван за кънки, платното за кърлинг е „камъче“. Малки капчици замръзнала вода създават триене между леда и камъка, който тежи повече от 20 кг. Чрез метенето, топлината от метлите разтопява тези гранули, създавайки тънък слой вода, което позволява на камъка да се плъзга по-лесно и да изглежда, че се ускорява.

Изместването влияе и на „извиването“ на камъка, като може да го намали и насочи към целта. При леко въртене по часовниковата стрелка или обратно, камъкът се извива, докато се движи надолу по леда. Ако извиването е твърде силно изразено, измествачите могат да го намалят и да го насочат към целта.