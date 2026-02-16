БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Какво представлява кърлингът?

Деца
Американецът Рич Руохонен изпълни мечтата си да участва на Олимпийски игри, след като направи дебюта си в Милано-Кортина на 54-годишна възраст. А какво точно представлява кърлингът?

Спортистите използват метли, за да метат леда. Най-добрите отбори знаят, че усъвършенстването на хвърлянето на лед е от решаващо значение за печелившата стратегия, защото един милиметър може да определи кой камък ще се завърши по-близо до „къщата“ и да реши Олимпийския медал. Метлите могат да коригират кривината или дори да разтегнат траекторията на хвърлящия камък. Кърлингът често е наричан „шах на лед“.

За разлика от леда, използван за кънки, платното за кърлинг е „камъче“. Малки капчици замръзнала вода създават триене между леда и камъка, който тежи повече от 20 кг. Чрез метенето, топлината от метлите разтопява тези гранули, създавайки тънък слой вода, което позволява на камъка да се плъзга по-лесно и да изглежда, че се ускорява.

Изместването влияе и на „извиването“ на камъка, като може да го намали и насочи към целта. При леко въртене по часовниковата стрелка или обратно, камъкът се извива, докато се движи надолу по леда. Ако извиването е твърде силно изразено, измествачите могат да го намалят и да го насочат към целта.

Историческа първа титла за България в бадминтона
Историческа първа титла за България в бадминтона
Сняг и грешка спряха Алберт Попов на Олимпиадата Сняг и грешка спряха Алберт Попов на Олимпиадата
Късен обрат донесе победа на Лудогорец срещу Берое Късен обрат донесе победа на Лудогорец срещу Берое
Класика на „Герена“ срещу Ботев Пловдив и лидерска крачка за Левски Класика на „Герена“ срещу Ботев Пловдив и лидерска крачка за Левски
Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени
Левски срещу Ботев Пловдив – дербито с голям залог Левски срещу Ботев Пловдив – дербито с голям залог
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на...
Сигурност и правосъдие
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
По света
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
