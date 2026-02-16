Състезание по надяждане с понички в Полша

В Полша се проведе състезание по бързо ядене на понички в т.нар. „мазен четвъртък“. Участниците опитваха понички с три вкуса – череша, портокал и традиционната роза.

Победителят е изял 7 понички за 5 минути. Екипът на състезанието е пекъл понички цяла нощ, за да са пресни и топли.

„Мазният четвъртък“ е една от най-обичаните традиции в Полша. Пред пекарните се образуват дълги опашки, а милиони понички се приготвят у дома и в сладкарниците. Празникът е подобен на Сирни заговезни и носи много радост.