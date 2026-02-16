Четвъртокласници в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно

Четвъртокласници от СУ „Отец Паисий“ в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно. Те се включиха в програма „ФЬОНИКС за следващото поколение по-здрави българи“, в която участват повече от 60 училища в България.

Денят на децата започва със сутрешна гимнастика и топъл чай от родопски билки. След уроците идват забавните, но и полезни занимания. Например, правенето на сапун. Това е само една от многобройните дейности, които четвъртокласниците изпълняват по програмата.

Освен грижа за здравето, темите в следващите занимания ще засегнат и грижа за природата.