Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...

Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...

Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...

Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...

Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица


Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза

Иво Никодимов

У нас
Съдът отведе проф. Станимир Карапетков като вещо лице по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Назначена беше нова комплексна съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Днес, след запитване от "По света и у нас", стана ясно, че от делото липсват доказателства.

БНТ отправи запитване до Окръжния съд в Плевен, че липсва цял фотоалбум доказателства, а именно от втория оглед на местопроизшествието, който е извършен на 4 април миналата година в присъствието на вещото лице проф. Станимир Карапетков на мястото на трагичния инцидент. Също така, съдия Доротея Симеонова докладва в съдебното заседание, че този фотоалбум не е бил приложен в материалите по делото при внасянето на обвинителния акт в Окръжен съд-Плевен, поради което съдът реши да изиска този фотоалбум от националното следствие, където е работено досъдебното производство.

Оставена следа от лек автомобил, която не е била забелязана в първия оглед се оказа "ябълката на раздора" в днешното дело за смъртта на 12-годишната Сияна.

Николай Попов - баща на Сияна: "На тази снимка ви показвам, виждате ли някаква жълто-кафява следа от гуми, аз не виждам, това е от деня на местопроизшествието и нямаше такива следи. В оглед, извършен на 4 април от Станимир Карапетков, се намира едно петно, неизвестно от какво и той го обявява за жълта-кафява следа от автомобилна гума и на базата на това изгражда цялата си експертиза и сега снимките на това жълто-кафяво нещо липсват от фотоалбумите по делото, тоест какво се прави, прави се една експертиза, като се откриват следи и след това изчезват снимки, по делото Местан има 16 снимки изчезнали, тук са 12, това е скандално."

В делото липсва фотоалбум с 12 снимки, направени на оглед, извършен на 4 април, което се оказва спорна следа.

Станимир Карапетков - вещо лице по делото "Сияна": "Вменено ми е, че аз правя измислен, фалшифициран експеримент. Измислил съм си някаква следа, която не е жълто-кафява, в протокола е записан кафяво-жълта следа, тя има отношение по делото безусловно и е намерена няколко дни след това. Обяснявам на всички, че аз съм помощник технически на разследващите, аз не мога да отговарям за находките и следите, които те намират, има протокол, който се подписва от поемни лица. Аз мога да обясня тази следа, мога да обясни и цвета и дали има причинно следствена връзка с произшествието, но аз искам отвод, защото такъв е закона по член 28-и на НПК, чл. 148 заявява, че аз, ако има обстоятелства, при които експертизата ще бъде под съмнение, съм длъжен да си дам отвод съгласно 28-и член."

Явор Нотев - адвокат на обвинения:

Бнт: Ако липсват фотоси, може ли по някакъв начин да компрометира делото?

- Не би трябвало да липсват доказателства, които са описани и подвързани към делото, това е нарушение.

БНТ: Колко ключови са тези снимки?

- Не са ми известни тези снимки и не мога да твърдя дали липсват или не и дали ги е имало по начало в делото."

Съдът реши, че снимките трябва да се предоставят от Националната следствена служба, която е извършила разследването

Вижте прякото включване на Иво Никодимов

#отведено #вещо лице #фатална катастрофа със Сияна #нова експертиза

