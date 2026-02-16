Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета

Неизвестни до този момент лица запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов около 1.30 часа след полунощ. Пострадали няма.

Образувано е досъдебно производство срещу неизвестни извършители. От СДВР съобщиха, че в района на Бистрица се провежда масирана полицейска операция.

Проверяват се всички влизащи и излизащи превозни средства. Това е втори инцидент с кмета, след като през лятото той беше заплашван от маскирани. Николай Минков с подробностите.

Николай Минков, БТА: "Купчина ламарина, само това е останало от колата на кмета на Бистрица. В момента полицията води разследване. Три камери са запечатали престъплението и те първа ще се установят извършителите. трябва да припомним, че през лятото на миналата година маскирани лица с бухалки нахлуха в кметството, така че това втори инцидент с кмета на този район."

На камерите от улицата се вижда, че извършителите подпалват предната врата на къщата. По това време тя е била пълна с хора.

Самуил Попов, кмет на Бистрица: "На етажа, на който живея аз, бяхме аз, жена ми и детето, а на първия етаж, където е моя племенник е бил с още 5-6 човека приятели. Тази сутрин около 1.30, малко след 1.30 чух силен гръм. Отидох да видя какво става и видях, че предната част на автомобила гори, който е вътре в двора и видях, мисля, че двама души на мотор да се отдалечават в ето тази посока."

Самуил Попов казва, че няма врагове.

Самуил Попов, кмет на Бистрица: "С мой бизнес нямам врагове, няма като открито врагове към никой нищо лично нямам. Просто гледам интересите на кметството. Лятото идваха двама маскирани с бухалки в кметството да ме търсят и предполагам че има връзка още от тогава."

Христина Христова живее в съседната къща. Събужда се ужасена.

Христина Христова, съседка: "Нещо чух, нещо като гръм. Все пак се събудих, видях, че гори нещо. Изплаших се , разбира се много. Обадих се на Сами. Той каза- знам. И така и после вече излязохме."

Христина Христова разказва, че Попов се е оплакал от проблеми в кметството.

Христина Христова, съседка: "Някакви проблеми с тези, които карата нерегистрирано разни маси, такива, не знам какви, земни и други по някакви си места. Нали през лятото стана така ,че го плашиха долу идваха някакви с бухалки. Явно е засегнал някои интереси, нали. Така, случайно ..такива врагове м махалата няма. Няма врагове лични."

Кметът на столицата Васил Терзиев призова за незабавна реакция от страна на държавата и попита къде са службите и къде е вътрешният министър, след като и преди е имало заплахи срещу Самуил Попов.



Председателят на Столичния общински съвет остро осъди всяка форма на насилие и сплашване срещу избран представител на местната власт.



В позиция от ПП-ДБ В СОС призоваха органите на реда незабавно да разкрият извършителите.



Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински също осъди опита за палеж на дома на кмета на Бистрица. "Не може да се допусне насилието да се превръща в средство за натиск върху представители на местната власт", посочват от коалицията и призовават МВР да разкрие извършителите.