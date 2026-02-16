ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп

Еврокомисарят Дубравка Шуица ще пътува до Вашингтон тази седмица, за да участва в първото заседание на Съвета на мира, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя ще участва в качеството си на наблюдател, заяви говорител на Европейската комисия в понеделник.

От Европейската комисия учотниха, че ЕС не тава член на Съвета на мира, а участва заради дългогодишния си ангажимент за постигането на мир в региона, както и заради подкрепата на реконструкцията и следвоенното възстановяване в Газа.

Италия, Кипър и Румъния също потвърдиха, че ще участват в заседанието като страни-наблюдателки. България и Унгария са двете държави от ЕС, които са сред учредителите на Съвета за мир на Тръмп.