Законопроект за въвеждане на задължителен предмет по медийно и дигитално образование в училищата и гимназиите обсъждат в румънския парламент

Репортер: Стилиян Деянов
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Ако бъде приет, законът ще влезе в сила от учебната 2027 - 2028 г.

В румънския парламент беше внесен законопроект за въвеждане на задължителен предмет по медийно и дигитално образование в училищата и гимназиите. Ако бъде приет законът, неговото прилагане би трябвало да започне от учебната година 2027 - 2028. Как Букурещ се бори със зловредното влияние на социалните мрежи от Румъния?

Стилиян Деянов, кореспондент на БНТ в Румъния: "Може би си спомняте как на конференцията по сигурността в Мюнхен през 2025 г. вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза по адрес на Румъния, че демокрацията ѝ трябва да е много слаба щом някакви си кампании по социалните мрежи за няколко хиляди долара можели да доведат до анулирането на изборите. Противно на това изказване, анализите и в Румъния, а и в САЩ, показват, че влиянието на социалните мрежи върху изборния процес е огромно. Нека припомним, че Букурещ държи първото място по използване на ТикТок в ЕС: 50% от населението. В Румъния се забелязва освен това, че най-младите, които се информират основно социалните мрежи, имат коренно различен вот: в тази група неочаквано печелят крайнодесните партии. Затова на север от Дунав имаше гласове дори за забрана на социалните мрежи за децата до 16 години. Засега обаче това мнение не надделява и се предлага законопроект за въвеждане на задължително медийно и дигитално образование."

Според вносителя на законопроекта Йонуц Строе от Националлибералната партия, за да се ориентират децата във все по-дигитализирания свят е необходимо такъв предмет да стане част от основната програма, както в началното училище, така и в гимназията.

Йонуц Строе, депутат от Националлибералната партия, вносител на законопроекта: " Нашите деца трябва да добият способност за критично осмисляне, за анализ на медийното и онлайн съдържанието. Те трябва да знаят повече за онлайн сигурността."

Предвижда се да бъдат наети на работа учители, специализирани в областта на дигиталното образование или да се проведат специални обучения за учителите, които ще преподават този предмет. Разходите за цялата програма трябва да бъдат поети от бюджета.

"Мисля, че имаме нужда от учители, специалисти в тази област, които да могат да обяснят на децата конкретно, на какво да вярват и на какво не."

Според скорошно изследване на организацията Save the children (Спасете децата) повече от 70% от румънските деца прекарват над три часа онлайн, най-вече в социалните мрежи. Според социолозите 60% от децата са били подложени на тормоз по интернет, а цели 75% са срещали съдържание свързано със залагания, алкохол или цигари. Осем от десет деца са имали контакт с лица, които не познават в реалния свят.

Габриела Александреску, Save the children: "Само 5% от децата, които са имали неприятни изживявания, искат помощ от възрастен. Това не е защото нямат възрастни наоколо, а защото си мислят, че такива са правилата на играта."

Законопроектът си поставя за цел румънските ученици да придобият способност за критичен анализ на медийното съдържание, да могат да идентифицират погрешните и подвеждащите информации, да разбират алгоритмите на видимостта в онлайн пространството, както и да познават правилата за сигурност и начините за защита на личните си данни. Ако законопроектът бъде приет от Долната камара на румънският парламент, той трябва да отиде в Сената, който ще вземе окончателното решение.

#медийно и дигитално образование #румъния #законопроект #Парламент

