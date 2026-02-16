БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Районният съд – Пловдив трябва да плати на Георгиев 500 евро обезщетение, плюс лихва

делото дебора обвиненият георги бил виновен изпитва страх
Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че близо една година съдебни заседания са се оказали напразни, тъй като съдебна заседателка е участвала в протести и е изразявала публични позиции по случая с пострадалата Дебора Михайлова. Това е породило съмнения в безпристрастността ѝ и е наложило целият състав да се отведе, а делото да започне отначало.

Съдът подчертава, че заседателката е трябвало сама да декларира ангажираността си още при разпределянето ѝ по делото. Тъй като това не е сторено навреме, процесът се е забавил с 11 месеца и 26 дни — период, през който Георгиев е бил задържан под стража.

Магистратите приемат, че това представлява нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и води до неимуществени вреди – стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието.

Затова Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс законна лихва от 25 февруари 2025 г. до окончателното плащане.

Искът на Георгиев беше за много по-голяма сума – над 13 хил. евро, но съдът го уважи частично. Решението на Окръжен съд Стара Загора може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

