Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък в зала. В спортна зала „Колодрума“ се провежда европейското първенство, едно от най-престижните събития на европейската федерация по стрелба с лък. Домакин на шампионата е Българската федерация.Това е един от най-древните спортове в света.

Наистина е страхотно, че Пловдив разполага с такова уникално спортно бижу, каквато е зала „Колодрума“. Тя не е многофункционална. От червена тенис настилка, кортова, преминаваме към стрелба с лък и всичко останало, каквото се случва, разказа репортерът на БНТ Мария Павлова.

Това, което предстои през следващата цяла една седмица - европейско първенство по стрелба с лък. Нещо наистина невероятно.

Подробности вижте във видеото!