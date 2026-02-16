Тервел Замфиров: Обиколих цялата рода, зарадвахме се, показах им медала

Спортистите са преди всичко хора, а успехите са само едната страна на медала. Това сподели пред БНТ сноубордистът Тервал Замфиров. Освен бронзът от Игрите в Милано/Кортина, той призна, че се радва и на далеч по-малки, но лични победи.

„Оправих си колата, което беше още една малка победа за мен. Много се радвам, че толкова бързо станаха нещата. И се опитах да обърна внимание на семейството. Обиколих цялата рода, зарадвахме се, показах и медала. Първи медал за семейството, надявам се не е последен.

Сезонът все още тече. Той продължава, аз не мога да си позволя да гледам към предишните стартове. Въпреки, че искам да черпя самочувствие в тях, аз правя равносметката след сезона. Ще има достатъчно време за мислене и за гледане тогава. Много ще се радвам, ако този медал ми постави началото на една такава дълга, изпълнена със здраве и спортно-дълголетия кариера“, каза Замфиров.

