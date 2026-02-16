БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Тервел Замфиров: Обиколих цялата рода, зарадвахме се, показах им медала

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Сноубордистът коментира пред БНТ как се чувства след спечеления бронзов медал от Игрите в Италия.

Тервел Замфиров
Спортистите са преди всичко хора, а успехите са само едната страна на медала. Това сподели пред БНТ сноубордистът Тервал Замфиров. Освен бронзът от Игрите в Милано/Кортина, той призна, че се радва и на далеч по-малки, но лични победи.

„Оправих си колата, което беше още една малка победа за мен. Много се радвам, че толкова бързо станаха нещата. И се опитах да обърна внимание на семейството. Обиколих цялата рода, зарадвахме се, показах и медала. Първи медал за семейството, надявам се не е последен.

Сезонът все още тече. Той продължава, аз не мога да си позволя да гледам към предишните стартове. Въпреки, че искам да черпя самочувствие в тях, аз правя равносметката след сезона. Ще има достатъчно време за мислене и за гледане тогава. Много ще се радвам, ако този медал ми постави началото на една такава дълга, изпълнена със здраве и спортно-дълголетия кариера“, каза Замфиров.

Подробности вижте във видеото!

