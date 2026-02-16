Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи

Криминалисти претърсиха двуетажната къща в странджанското село Българи, която е собственост на Ивайло Калушев и се е ползвала за база на организацията му край морето. По неофициална информация в имота са търсени документи и други доказателства по разпореждане на разследващите, които ръководят случаите край Петрохан и Околчица. Акцията продължи повече от 4 часа.

Полицията изненадала жителите на село Българи с появата си тази сутрин.

Георги, жител на село Българи: 09.00 ч. ли беше, 10. 00 ч. ли, тука бяха само коли. Удариха тук едни ленти, мленти и си мирувам“.

Съседите видели хора в къщата в началото на месеца. Още преди да пристигнат разследващите.

Георги, жител на село Българи: „На първи да е било или може би на втори, минаха от тук, аз тъкмо бях пристигнал. Вдигнаха ръка, бибитнаха и това е, повече не съм ги виждал. -БНТ: Колко човека имаше в колата? -Аз не съм ги виждал бе момче, не съм ги виждал “е".

Тези, които разпознават Ивайло Калушев, казват, че той и групата привличали внимание, но ги определят като странни и необщителни.

Киро Стоянов, жител на село Българи: „Всички го знаем кой е. Те минават оттук с колите, нито се обаждат, нито здравей, нито здрасти. Все специализирани, високопроходими, мощни, със специални оборудвания по тях, антени ли са какво са“.

Според Киро Стоянов обитателите на къщата на Калушев не са създавали проблеми, но никой не знаел с какво се занимават.

Киро Стоянов, жител на село Българи: „Може би на месец-два идваха и семейства - деца, жени. Предполагам, че са идвали тук на почивка, но навън не излизаха“.

Дамян, който живее най-близко до къщата на Калушев, беше отведен от разследващите за подробен разпит в кметството на селото.

Давид Сукнаров, БНТ: "Защо ви прибраха в кметството?" Дамян, съсед: "Да ме питат, каквото питаш и ти." Давид Сукнаров, БНТ: Какво казахте? Дамян, съсед: "Какво съм видял и какво съм чул." Давид Сукнаров, БНТ: "Какво е то?" Дамян, съсед: "Не знам….“ Давид Сукнаров, БНТ: „Почти през целия ден районът около имота на Калушев остана отцепен от полицията“.

Какво са открили разследващите в имота остана неясно. Кметският наместник, който наблюдава акцията отблизо също беше лаконичен.

Петър Недялков, кметски наместник на с. Българи: „Интервю няма да давам. Бъдете здрави." Давид Сукнаров, БНТ: "Какво имаше в къщата?" Петър Недялков, кметски наместник на с. Българи: "Има следствени органи, питахте тях." Давид Сукнаров, БНТ: "Гледаха ли се записи от камерите, имаше ли?" Петър Недялков, кметски наместник на с. Българи: "Нищо не мога да ви кажа. Има следствени органи, обърнете се към тях“.

Официална информация за акцията не получихме и от МВР.