С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година

Цените на частните уроци са се увеличили с около 10% през тази учебна година. Подготовката за кандидат-гимназисти и студенти остава сериозно предизвикателство за семейния бюджет. Колко струва подготовката на един седмокласник?

Синът на Райна е седмокласник и се готви за прием в гимназия. Ходи на частни уроци по български език и математика, които натоварват семейния бюджет.

Райна, майка на седмокласник: „Той посещава групови занимания, така че сумата е обща за няколко урока. Плащаме на три месеца по 500 лева, като той посещава по няколко пъти в седмицата тези учители. Мисля, че е около 40 лева на частен урок. При всички случаи се усеща в края на месеца. Със сигурност забелязвам поскъпване във всяка една сфера на живота, включително и при частните уроци.”

През миналата учебна година присъствените уроци по български език и математика са стрували между 25 и 30 лева на час. След приемането на еврото, цените са леко повишени. В част от частните школи цените остават същите, въпреки приемането на общата европейска валута.

Така индивидуалните уроци по български език или математика започват от 18 евро на час, а месечният пакет в група излиза по 96 евро.