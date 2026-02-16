БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цените на частните уроци са се увеличили с около 10% през тази учебна година. Подготовката за кандидат-гимназисти и студенти остава сериозно предизвикателство за семейния бюджет. Колко струва подготовката на един седмокласник?

Синът на Райна е седмокласник и се готви за прием в гимназия. Ходи на частни уроци по български език и математика, които натоварват семейния бюджет.

Райна, майка на седмокласник: „Той посещава групови занимания, така че сумата е обща за няколко урока. Плащаме на три месеца по 500 лева, като той посещава по няколко пъти в седмицата тези учители. Мисля, че е около 40 лева на частен урок. При всички случаи се усеща в края на месеца. Със сигурност забелязвам поскъпване във всяка една сфера на живота, включително и при частните уроци.”

През миналата учебна година присъствените уроци по български език и математика са стрували между 25 и 30 лева на час. След приемането на еврото, цените са леко повишени. В част от частните школи цените остават същите, въпреки приемането на общата европейска валута.

Така индивидуалните уроци по български език или математика започват от 18 евро на час, а месечният пакет в група излиза по 96 евро.

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
4
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
5
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
6
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
6
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...

Още от: У нас

Четвъртокласници в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно
Четвъртокласници в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно
Новините 16.02.2026 г. Новините 16.02.2026 г.
Чете се за: 02:40 мин.
Предлагат нови правила за прием в ясли и градини в София Предлагат нови правила за прием в ясли и градини в София
Чете се за: 01:52 мин.
Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени
Чете се за: 01:10 мин.
Днес е Месни Заговезни – начало на пътя към Великден Днес е Месни Заговезни – начало на пътя към Великден
Чете се за: 01:25 мин.
Древни златни рудници открити край Стремци Древни златни рудници открити край Стремци
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на...
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:32 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ