Новините 16.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година

Цените на частните уроци са се увеличили с около 10% през тази учебна година. Подготовката за кандидат-гимназисти и студенти остава сериозно предизвикателство за семейния бюджет. Колко струва подготовката на един седмокласник?

Четвъртокласници в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно

Четвъртокласници от СУ „Отец Паисий“ в Смолян се учат как да се хранят и живеят здравословно. Те се включиха в програма „ФЬОНИКС за следващото поколение по-здрави българи“, в която участват повече от 60 училища в България.

СВЯТ

Състезание по надяждане с понички в Полша

В Полша се проведе състезание по бързо ядене на понички в т.нар. „мазен четвъртък“. Победителят е изял 7 понички за 5 минути.

Екологичен карнавал се проведе в Бразилия

В Бразилия се проведе екологичен карнавал, където участниците се мазаха с гъста кал. Мотото на тазгодишното събитие беше ролята на жените в обществото.

Зимно плуване за Свети Валентин в Полша

В Полша Денят на влюбените беше отбелязан със зимно плуване в Балтийско море. При температура от 5 градуса, участници от зимния плувен клуб влязоха смело във водата.

Китай ще посрещне Годината на Коня със зрелищно телевизионно шоу

Най-гледаното телевизионно шоу в Китай, галата за Пролетния фестивал, ще посрещне Годината на Коня с впечатляваща сцена и много технологии. Празникът отбелязва Китайската Нова година и поставя началото за нов зодиакален знак – коня, който е символ на сила и бърз напредък.

СПОРТ

Историческа първа титла за България в бадминтона

България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул. Националките, водени от Петя Неделчева, победиха фаворита Дания с 3:1 на финала.

Какво представлява кърлингът?

Американецът Рич Руохонен изпълни мечтата си да участва на Олимпийски игри, след като направи дебюта си в Милано-Кортина на 54-годишна възраст. А какво точно представлява кърлингът?