Китай ще посрещне Годината на Коня със зрелищно телевизионно шоу

Най-гледаното телевизионно шоу в Китай, галата за Пролетния фестивал, ще посрещне Годината на Коня с впечатляваща сцена и много технологии. Празникът отбелязва Китайската Нова година и поставя началото за нов зодиакален знак – коня, който е символ на сила и бърз напредък.

Сцената е украсена с движеща се инсталация с 8 галопиращи коня. Тя е създадена от Китайската медийна група и включва хиляди малки панели, които се обръщат и променят цветовете си в златно, сребърно и червено.

Шоуто ще включва песни, танци, бойни изкуства и магически номера. Благодарение на изкуствен интелект и добавена реалност зрителите ще видят как истинският и виртуалният свят се смесват на сцената.