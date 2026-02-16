Заради отпаднали свидетелски показания по делото "Евгения" бяха отменени двете доживотни присъди

Обрат по делото „Евгения“. Отмениха доживотните присъди на Орлин и Пламен Владимирови. Двамата са обвинени за жестоко убийство на младата жена през 2021-ва година. Тогава тялото и бе намерено в куфар във водоем край Перник. Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен - сочен за помагач и измени присъдата на убиеца - нейният съпругът Орлин, на 20 години.

На 20-ти октомври 2023 година Софийския градски съд призна Орлин Владимиров за виновен, че на 13 октомври 2021 г. по особено мъчителен начин е убил съпругата си Евгения. А баща му - Пламен помагал със съвети и укрил тялото, след което двамата го напъхали в куфар и извхърлили край Перник. С тези мотиви тогава бяха издадени двете доживотни присъди. Върховният касационен съд обаче върна делото за ново разглеждане и така днес Софийския апелативен съд намали присъдите. Бащата беше оневинен, а Орлин получи 20 години. Причната -отпаднали свидетелски показания.

Юлиян Лефтеров, прокурор: "Защото следствените експерименти са обявени от съдилищата за негодно доказтелствено средство, защото подсъдимия Орлин и баща му са участвали като свидетели, а вече са били предпоставки те да бъдат обвиняеми." Карина Караньотова, БНТ: Близките на Евгения са разочаровани от съдебната система, те ще обжалват решението, но не пожелаха да застнат пред камерата ни.

На майката Капка Чорбанова вече не и останаха сили пета година да слуша как точно е била удушена дъщеря й. В залата бяха и бащата и брата на Евгения, който след смъртта й отглежда вече 9-годишното й дете.

Людмил Рангелов, адвокат: "Пропуските са изцяло в първоначалните действия по разледването. Всеки от вас може да си предстви какво означава както означава по този начин да бъде прекъснат живота на детето ти. Наистина брутално и изключително коварно. В собственото семейно жилище."

От прокуратурата ще протестират днешното решние на апелативния съд.