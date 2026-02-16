БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Заради отпаднали свидетелски показания по делото "Евгения" бяха отменени двете доживотни присъди

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Запази

От прокуратурата ще протестират днешното решние на апелативния съд

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обрат по делото „Евгения“. Отмениха доживотните присъди на Орлин и Пламен Владимирови. Двамата са обвинени за жестоко убийство на младата жена през 2021-ва година. Тогава тялото и бе намерено в куфар във водоем край Перник. Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен - сочен за помагач и измени присъдата на убиеца - нейният съпругът Орлин, на 20 години.

На 20-ти октомври 2023 година Софийския градски съд призна Орлин Владимиров за виновен, че на 13 октомври 2021 г. по особено мъчителен начин е убил съпругата си Евгения. А баща му - Пламен помагал със съвети и укрил тялото, след което двамата го напъхали в куфар и извхърлили край Перник. С тези мотиви тогава бяха издадени двете доживотни присъди. Върховният касационен съд обаче върна делото за ново разглеждане и така днес Софийския апелативен съд намали присъдите. Бащата беше оневинен, а Орлин получи 20 години. Причната -отпаднали свидетелски показания.

Юлиян Лефтеров, прокурор: "Защото следствените експерименти са обявени от съдилищата за негодно доказтелствено средство, защото подсъдимия Орлин и баща му са участвали като свидетели, а вече са били предпоставки те да бъдат обвиняеми."

Карина Караньотова, БНТ: Близките на Евгения са разочаровани от съдебната система, те ще обжалват решението, но не пожелаха да застнат пред камерата ни.

На майката Капка Чорбанова вече не и останаха сили пета година да слуша как точно е била удушена дъщеря й. В залата бяха и бащата и брата на Евгения, който след смъртта й отглежда вече 9-годишното й дете.

Людмил Рангелов, адвокат: "Пропуските са изцяло в първоначалните действия по разледването. Всеки от вас може да си предстви какво означава както означава по този начин да бъде прекъснат живота на детето ти. Наистина брутално и изключително коварно. В собственото семейно жилище."

От прокуратурата ще протестират днешното решние на апелативния съд.

#отменяне #Евгения #Апелативен съд - София #доживотни присъди #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
4
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
5
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
6
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
6
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...

Водещи новини

МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на...
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:32 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ