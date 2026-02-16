Тони Черешаров: В България фрийрайдът е повече на мода

Тодор Черешаров разясни, че в България фрийрайда е повече на мода, отколкото фрийстайла в ските. Бившият състезател в екстремните ски говори за въпросната дисциплина, която е част и от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Той гостува в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ, като не пропусна да спомене и кои българи се състезават в този спорт.

„Когато се прави слоупстайл трасе в олимпийските игри, реосекцията винаги е с уникално уреди и трудни в същото време, но момчетата и момичетата показаха колко е напреднал спортът в последните години. Всяка година виждаме нови трикове, ротации и нов начин на стил на състезатели“, бяха първите му думи.

Той обясни и повече какво е слоупстайлът в свободния стил при ските.

„Това е екстремен спорт, той е смесица от много неща и трикове, които изискват време да се научат. В слоупстайлът е комбинация от релови и скокове, там трябва да си перфектен на всеки един уред. Повечето пъти е между няколко уреда и дори най-малката грешка, ако направиш някъде по трасето, не можеш да продължиш този план, който си намислил и той пропада много бързо.“

„В България фрийрайдът е повече на мода, но там имаме доста силно представяне в лицето на Симеон Павлов, който участва в Чалънджър сериите и се представя на доста добро ниво. За мен той е човек, който има голям шанс да го видим на по-голяма сцена. Даниел Узунов и Филип Шишманов в сноуборда. Разликата между фрийрайда и свободния е, че едното е изцяло изградено от трасета от хора, които са ги изкопали тези скокове, докато при фрийрайда е на естествени терени“, коментира Черешаров.