Весела Лечева: Това е едно от най-успешните ни представения на Зимни олимпийски игри

Весела Лечева, която преди близо година беше избраната за председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, коментира пред БНТ представянето на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина до момента.

Родните атлети спечелиха два бронзови медала чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, като записаха и още няколко престижни класирания. Игрите продължават до края на седмицата.

Лечева коментира днешния старт на Алберт Попов и Калин Златков, които не успяха да запиша време в първия манш.

„Да, днес беше наистина много труден ден за всички състезатели. Изключително трудни условия, силен снеговалеж. Виждаме, че повече от половината участници са паднали още на първия манш. Наистина показват трудните условия. Но, нека да кажем следното, че все пак тези състезатели през последните два сезона ни донесоха много радост, много оптимизъм, много увереност, че те са сред най-добрите в света. Не случайно повтарям, че самият факт, че те завоюваха кота за участие на Зимни олимпийски игри, това е невероятен успех. Нека да кажем, че колоси като Норвегия, Швейцария, Австрия, Италия са сред най-добрите в зимните спортове. И нашите състезатели успяха да се класират в Олимпийски игри. Това наистина е много голям успех. Малшанс, наистина за тях двамата, но нека да кажем, че те имат своите възможности в следващите години отново да ни радват, отново да се гордеем с техните успехи и постижения“, коментира Лечева.

„Не можах да се видя с Алберт и Калин на живо, гледах ги през цялото време, гледах тяхното представяне. Наистина, даже по време на състезанието почти не се виждаше горната част на трасето. Но, както казах, беше наистина много труден ден“, добави Лечева.

Тя коментира и цялостното представяне на българите на Игрите до момента.

„Както виждате, нашите възможности са неограничени. Много талантливи деца, много млади, много перспективни, много интелигентни. Действително, това е едно от най-успешните ни представения на Зимни олимпийски игри. Статистиката сочи, че е второ по сила представяне на Олимпийски игри. Много се радвам за представянето на Лора, на Милена. Разбира се, макар, че четвъртото място е най-неприятното място, но това показва, че тази състезателка е изключително талантлива. Пак да припомня, че най-силните тук конкуренти това са норвежките, германките, австрийките. Това са държави с огромни традиции, с огромни възможности, с невероятно по-добри условия“, коментира избраната за председател на БОК.

Цялото интервю с Весела Лечева пред БНТ вижте във видеото!