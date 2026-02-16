БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Това е едно от най-успешните ни представения на Зимни олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Избраната на председател на БОК говори пред БНТ за представянето на нашите спортисти в Милано/Кортина.

Весела Лечева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Весела Лечева, която преди близо година беше избраната за председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, коментира пред БНТ представянето на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина до момента.

Родните атлети спечелиха два бронзови медала чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, като записаха и още няколко престижни класирания. Игрите продължават до края на седмицата.

Лечева коментира днешния старт на Алберт Попов и Калин Златков, които не успяха да запиша време в първия манш.

„Да, днес беше наистина много труден ден за всички състезатели. Изключително трудни условия, силен снеговалеж. Виждаме, че повече от половината участници са паднали още на първия манш. Наистина показват трудните условия. Но, нека да кажем следното, че все пак тези състезатели през последните два сезона ни донесоха много радост, много оптимизъм, много увереност, че те са сред най-добрите в света. Не случайно повтарям, че самият факт, че те завоюваха кота за участие на Зимни олимпийски игри, това е невероятен успех. Нека да кажем, че колоси като Норвегия, Швейцария, Австрия, Италия са сред най-добрите в зимните спортове. И нашите състезатели успяха да се класират в Олимпийски игри. Това наистина е много голям успех. Малшанс, наистина за тях двамата, но нека да кажем, че те имат своите възможности в следващите години отново да ни радват, отново да се гордеем с техните успехи и постижения“, коментира Лечева.

„Не можах да се видя с Алберт и Калин на живо, гледах ги през цялото време, гледах тяхното представяне. Наистина, даже по време на състезанието почти не се виждаше горната част на трасето. Но, както казах, беше наистина много труден ден“, добави Лечева.

Тя коментира и цялостното представяне на българите на Игрите до момента.

„Както виждате, нашите възможности са неограничени. Много талантливи деца, много млади, много перспективни, много интелигентни. Действително, това е едно от най-успешните ни представения на Зимни олимпийски игри. Статистиката сочи, че е второ по сила представяне на Олимпийски игри. Много се радвам за представянето на Лора, на Милена. Разбира се, макар, че четвъртото място е най-неприятното място, но това показва, че тази състезателка е изключително талантлива. Пак да припомня, че най-силните тук конкуренти това са норвежките, германките, австрийките. Това са държави с огромни традиции, с огромни възможности, с невероятно по-добри условия“, коментира избраната за председател на БОК.

Цялото интервю с Весела Лечева пред БНТ вижте във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
6
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Snoop Dogg - привърженик №1 на американските спортисти на Зимните олимпийски игри
Snoop Dogg - привърженик №1 на американските спортисти на Зимните олимпийски игри
Александра Фейгин: В добра форма съм Александра Фейгин: В добра форма съм
Чете се за: 01:35 мин.
Кристина Григорова и Александър Златков: Всички камери бяха насочени към Иля Малинин Кристина Григорова и Александър Златков: Всички камери бяха насочени към Иля Малинин
Чете се за: 01:42 мин.
Днес на Игрите 16.02.2026 г. Днес на Игрите 16.02.2026 г.
Ирина Никулчина: Лора Христова показа страхотно израстване Ирина Никулчина: Лора Христова показа страхотно израстване
Чете се за: 03:05 мин.
Бьорндален пред БНТ: Страхотно е да видиш как България отново печели медали Бьорндален пред БНТ: Страхотно е да видиш как България отново печели медали
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:32 мин.
С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ