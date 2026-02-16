С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални

Днес се навършват 2 години от смъртта на най-яркия критик на Кремъл - Алексей Навални. В цял свят са планирани възпоменателни събития в памет на опозиционера. В Русия подобни инициативи не са разрешени. Дни преди втората годишнина от смъртта на Навални пет западни държави обявиха, че причината за кончината му е отравяне. Според Москва, той е починал от от естествена смърт.

От рано сутринта потокът от хора край гроба на Алексей Навални в Борисовското гробище в Москва не спира. Освен цветя и венци, привържениците му оставят и послания. След най-често срещаните - "Справедливостта ще възтържествува" и "Русия ще бъде свободна". Цветя на гроба на Навални положи майка му - Людмилa Навалная, и тъщата му - Алла Абросимова. Людмила Навалная коментира разкритието на Германия, Швеция, Нидерландия, Франция и Великобритания, че в тленните останки на сина й, са открити следи от мощен невротоксин.

Людмила Навалная, майка на Алексей Навални: "Виждате ли, минаха две години и вече знаем с какво е бил отровен. И си мисля, че ще мине някакво време и ще разберем кой го е направил. Със сигурност!"

С пост в инстаграм паметта на Алексей почете съпругата му - Юлия.

Юлия Навалная, съпруга на Алексей Навални: "Две години. Стигнахме до истината, един ден и справедливост ще постигнем."

Цветя на гроба на най-яркия критик на Кремъл положиха и западни посланици и дипломати. По цял свят, с изключение на Русия, се проведоха шествия и демонстрации в памет на Навални. С пост на руски език датата отбеляза френският президент Еманюел Макрон.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Преди 2 години светът разбра за смъртта на Алексей Навални, чиято памет почитам. Тогава изразих убеждението си, че смъртта му е очевидно доказателство за слабостта на Кремъл и за страха му от всеки опонент. Днес е ясно, че тя е била умишлена. Истината винаги тържествува, в очакване на възтържествуване на правосъдието."

Москва продължава да отрича съпричастност към смъртта на Алексей Навални.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Ние, разбира се, няма да приемем подобни обвинения. Не сме съгласни с тях. Смятаме ги за предубедени и неоснователни. И решително ги отхвърляме."

Към момента не става ясно как точно проби от тленните останки на Алексей Навални са изнесени в Европа, но заключението на петте държави е ясно. Съединените щати не са участвали в разследването, но и не отрекоха разкритията на европейските служби. През 2020-а като по чудо Навални оцеля след опит за покушение с Новичок. След като се възстанови в Германия, избра да се върне в Русия, където незабавно беше арестуван и изпратен в затвор. Четири години по-късно, на 16 февруари, най-ярката фигура на руската опозиция почина в затвор отвъд полярния кръг, при съмнителни обстоятелства.