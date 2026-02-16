Марко Рубио: Отношенията между Будапеща и Вашингтон навлязоха в златна ера

Съединените щати не се опитват да наложат компромис нито на Русия, нито на Украйна, заяви американският държавен секретар Марко Рубио. За предстоящият кръг от преговори за Иран Рубио коментира, че ще бъде трудно постигането на сделка, тъй като в Техеран са начело ислямски духовници, които са ръководени от идеология. Рубио коментира предстоящите преговори от Будапеща след разговори с унгарския премиер Виктор Орбан.

Марко Рубио пропусна срещата на Украйна със съюзници на Мюнхенската конференция по сигурността, но отдели специално внимание на държави от Централна Европа - най-вече Унгария. Топли думи и недвусмислена подкрепа за премиера Виктор Орбан в навечерието на парламентарните избори в Унгария на 12-ти април.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ:"Вашият успех е наш успех. Тази връзка, която имаме с Централна Европа чрез вас, е толкова съществена и жизненоважна за нашите национални интереси през следващите години. Ако имате финансови проблеми, ако имате пречки пред растежа, ако нещо застрашава стабилността на държавата ви, знам, че президентът Тръмп е готов да намери начин да помогне."

Отношенията между Будапеща и Вашингтон навлязоха в златна ера, продължи Марко Рубио, но за момента не е ясно как точно ще продължат тези отношения. Опозиционната формация ТИСА на Петер Мадяр изпреварва партията на Орбан Фидес в проучванията. 62 годишният унгарски министър-председател не крие близостта си и с руския лидер Путин, а отношенията му с Брюксел са белязани от задълбочаващи се разриви.

Избирателите ще решат, казаха и Рубио и Орбан.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Какво се случва с тази страна е решение на избирателите и ние обичаме народа на Унгария. Няма нужда да захаросваме и ще бъда откровен - премиерът Орбан и президентът Тръмп имат много близки отношения и това е невероятно изгодно за нашите две страни." Виктор Орбан, премиер на Унгария: "Понякога губя, понякога печеля. Не ме е страх какво ще е, ако не спечелим. Правителство ще има след вота в Унгария според волята на унгарския народ и Унгария ще остане силна държава.

Марко Рубио и първият дипломат на Унгария Петер Сиярто подписаха споразумение за сътрудничество в ядрената енергетика. По думите на Сиярто това ще помогне да се държат ниски цените на тока в дългосрочен план. Именно стандартът на живот е един от горещите въпроси пред унгарските избиратели. Но основните послания от управляващата партия са критики срещу Брюксел, обвинения, че опонентите им от ТИСА ще позволят на мигрантите да се настанят в Унгария и ожесточена война на думи срещу украинския президент Зеленски, след като изтече план от 5 точки на Киев за присъединяване към Европейския съюз и една от тези точки беше падането от власт на Виктор Орбан.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: "Уверих държавния секретар, че Унгария ще продължи до го подкрепя, за който и да е европейски конфликт. Унгария ще продължи да подкрепя усилията на Съединените щати за мир в Украйна."

Дали посещението на американския държавен секретар ще има ефект за увеличаване на подкрепата за партия Фидес на Виктор Орбан ще стане ясно на вота на 12-ти април.