Александра Фейгин: В добра форма съм

Александра Фейгин отбеляза, че се чувства в добра форма преди да стартира в кратката програма по фигурно пързаляне на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Най-добрата българска фигуристка вече изпробва леда в Милано, където ще бъде нейното участие.

Фейгин говори специално пред Амира Йордаова, която е пратеникът на Детските новини на БНТ.

“Подготовката мина добре и спокойно. Бих казала, че съм в доста добра форма, със здравето съм добре, така че нямам оплаквания на този етап.“

„Това беше моята първа тренировка на леда в Милано, горе-долу го усетих, но нямам търпение да усетя леда на главната арена“, допълни тя.

Фигуристката разкри и с какви скокове ще играе в кратката програма.

„Ще играя с троен тулуп, троен ритбергер и двоен аксел.“

Тя сподели и каква е разликата спрямо участието, което имаше на Зимните игри в Пекин през 2022 година.

„Бих казала, че тук е една идея по-изнервено и притеснено, докато в Пекин ми беше по-спокойно. Може би защото бе първа олимпиада. Както аз, така и другите нямат очаквания към мен“, каза Фейгин.