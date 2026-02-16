БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Формация на Румен Радев би спечелила близо 26% от гласовете на избирателите, сочи проучване на "Маркет линкс"

Вера Александрова
У нас
Очаква се намаляване на броя на партиите в бъдещия парламент

Ако изборите са днес, формацията около Румен Радев би спечелила 25,6% от гласовете на избирателите. На второ място се подрежда ГЕРБ-СДС с 15,4 на сто, третото е за ПП-ДБ с 12,5%. Следват ДПС-НН с 10,5 на сто и "Възраждане" с 4,5%. От агенцията уточняват, че това са много ранни резултати в опита да се измери един феномен, който още е само в своята проекция.

Добромир Живков, управител на социологическа агенция "Маркет линкс": "Предстои много, много сериозна промяна в политическия пейзаж на България, такава, каквато не сме виждали от 2021г. Очакваме да се появи политически субект, който да концентрира в себе си голяма част от желанието на избирателите да открият свой нов представител в следващия парламент."

Повишаване на избирателната активност и намаляване броя на политическите формации,които ще влязат в новия парламент, до пет са очакваните резултати от появата на новата формация. Според Добромир Живков най-сериозни щети ще понесе "Възраждане", засегнати ще са също Величие МЕЧ, БСП, ИТН.

Добромир Живков, управител на социологическа агенция "Маркет линкс": "15 от тези 25-26%, които отчитаме като потенциал, са точно от споменатите парламентарно представените по настоящем политически формации. А 6% са изцяло нови избиратели, които не са гласували на последните избори и останалите 4% са останали по периферни гласоподаватели, гласували за по-малки формации, не подкрепям никого."

Много е важно с какви хора ще участва на изборите формацията на Румен Радев и как те ще се държат на политическия терен, коментира Добромир Живков. Смята, че Радев има потенциал да привлече гласове и от хората,които все още не са решили за кого ще гласуват.

Добромир Живков, управител на социологическа агенция "Маркет линкс": "Такава формация има още по-голям потенциал, но както виждаме, не малка част от имащите намерение да гласуват все още изчакват. Не случайно сред тях имаме 18,19% все още не решили, което е интересно,защото според мен показва известна предпазливост на не малка част или поне една пета от българските избиратели,които все още, въпреки заявките направени от Румен Радев, не са готови директно да подкрепят такъв проект."

Според проучването МЕЧ, БСП, ИТН, АПС и "Величие" остават извън парламента. А одобрението на политическите лидери е критично ниско, в диапазона между 14 и 8 процента. Интересно е, че рейтингът на Румен Радев е нараснал след като обяви, че напуска президентската институция и ще участва в изборите.Новият политически проект коментираха в предаването на БНТ "Още от деня" Андрей Райчев и Димитър Ганев.

Димитър Ганев, политолог: "По-скоро ми се струва, че ще има нещо по-голямо от това, което видяхме 2021г., но няма да бъде достатъчно да се управлява самостоятелно. Има натрупан протестен и наказателен вот в страната в гигантски размери. Колкото по-висока е активността толкова повече ще има като резултат и Радев. Защото неговия най-голям потенциал се крие именно в тези негласуващи."

Андрей Райчев, социолог:"100 депутата е нещото, което изглежда мислимо за Радев. Не е Симеон чак, но много над ПП-ДБ и Слави Трифонов. Българския народ има намерение да смени властта и за мен няма никакво съмнение - ако говорим за масовото убеждение, че трябва нова власт. Мисля, че Радев няма проблем да я вземе властта, Радев има проблем да управлява. Големият му тест е съдебната система. Ще може ли съдебната система той да я промени, а това изисква 160 депутати, ще тръгне с опит, въпреки, че има достатъчно да разширява."

Очакванията са вече да видим реалната формация на Румен Радев.

