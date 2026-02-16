Продължава отстраняването на аварията, която остави Шумен без вода повече от денонощие

Продължава отстраняването на аварията, която възникна вчера в помпената станция в Шумен и градът е без вода повече от денонощие.

На 8 места в града са сложени водоноски. За битови нужди може да се ползва водата от изворните чешми, съобщиха от община Шумен. Днес здравната инспекция са взели проби от тях, а резултатите ще станат ясни в сряда.

Хидравличен удар заради проблеми с тока в помпената станция е причинил сериозната авария. Той е предизвикал и наводнението на съоръженията. Още снощи е било отводнено помещението, но днес бяха демонтирани електрически елементи, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване. Монтиран е дефектиралият спирателен кран.

Според прогнозата на управителя на ВиК утре към края на деня може да започне пълненето на системата.