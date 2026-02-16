Продължава отстраняването на аварията, която остави Шумен без вода повече от денонощие

Утре към края на деня може да започне пълненето на водоснабдителната системата
Продължава отстраняването на аварията, която възникна вчера в помпената станция в Шумен и градът е без вода повече от денонощие.
На 8 места в града са сложени водоноски. За битови нужди може да се ползва водата от изворните чешми, съобщиха от община Шумен. Днес здравната инспекция са взели проби от тях, а резултатите ще станат ясни в сряда.
Хидравличен удар заради проблеми с тока в помпената станция е причинил сериозната авария. Той е предизвикал и наводнението на съоръженията. Още снощи е било отводнено помещението, но днес бяха демонтирани електрически елементи, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване. Монтиран е дефектиралият спирателен кран.
Според прогнозата на управителя на ВиК утре към края на деня може да започне пълненето на системата.
Иван Пушкаров, управител на Вик- Шумен: „От ВиК-Разград имаме съдействие. Ще ни изпратят резервна машина. Ние чакаме наша, която беше на ремонт. Утре към 11 ч. може би ще почнем сглобяване на съоръженията. Но към момента всичко върви по план."