ИЗВЕСТИЯ

"Климатът - горещата истина": Микропластмасите - как влияят на природата и на човешкото здраве?

Пластмасата промени начина, по който живеем - направи света ни по-удобен. Но удобството има цена. Огромни количества пластмасови отпадъци вече са навсякъде - сметищата, в реките и океаните. Все по-често учените говорят за невидимата страна на проблема с микропластмасите. Как се образуват и как влияят на околната среда и на човешкото здраве?

Когато тичаме по плажа или се разхождаме в планината, вярваме, че сме далеч от замърсяването. Но учените предупреждават - дори на места, които смятаме за чисти, пластмасата вече е стигнала.

проф. Петър Петров, директор на Институт по полимери, БАН: "Това, което виждаме, са отпадъците, но това, което не виждаме, са едни малки частички, които се наричат общи, т.нар. микропластмаси и нанопластмаси. Това са отпадни продукти, които наистина са навсякъде. В природата, в атмосферата, в почвата, във водите, на които трябва да се обърне внимание, като при тях има наистина вече факти, че те имат негативен ефект върху хората, върху живите организми, дори и върху екосистемата."

Пластмасата не изчезва. С времето тя се разпада на все по-малки частици, които не можем да видим с просто око.

проф. Петър Петров, директор на Институт по полимери, БАН: "При изпарението на водата от океаните тези частици попадат във въздушните потоци и могат да стигнат дори високо в планините. Откривани са включително в лед по върховете."

Така замърсяването вече не е само по повърхността - то се натрупва и под нея.

проф. Петър Петров, директор на Институт по полимери, БАН: "Като островите от отпадъци в океаните - те вече са с размерите на големи естествени острови. Но това, което е на повърхността, е много по-малко от това, което е отдолу."

Микро и нанопластмасите проникват дори в организма на човека.

д-р Неда Попова, гастроентеролог: "Микропластмасите проникват в човешкия организъм чрез въздуха, храната и водата. Засегнати са белите дробове, гастроинтестиналната система и кръвоносните съдове. Нагряването на пластмасата катализира отделянето на микрочастици и вредни химични вещества. Затова пластмасови съдове за горещи напитки и храни трябва да се избягват."

Кафе в пластмасова чаша, супа в кутия или затопляне на храна в микровълнова – удобства, за които можем да платим със здравето си.

д-р Неда Попова, гастроентеролог: "По-добре е да се използват стъклени, керамични или метални съдове и бутилки, особено за вода и топли напитки."

По-малко очевиден източник на микропластмаси са дрехите, които носим всеки ден.

д-р Неда Попова, гастроентеролог: "Синтетичните дрехи отделят микропластмаси. Най-малките частици - нанопластмасите - могат да бъдат вдишани, а има данни, че могат да преминават и през кожната бариера. Тези частици могат да засилят възпалителните процеси, да повлияят имунната система и да нарушат хормоналния баланс, защото някои от тях пренасят вещества, които имитират хормони."

Докато медицината отчита последствията, науката търси решения.

проф. Петър Петров, директор на Институт по полимери, БАН: "Работи се с биоразградими и биосъвместими полимери - за медицина, за лечение на рани, за доставка на лекарства, включително чрез биопринтиране."

Полимерите вече намират място и в лечението на тежки заболявания.

проф. Петър Петров, директор на Институт по полимери, БАН: "Разработваме наночастици, като носители на лекарствени вещества за противотуморна терапия."

Пластмасата няма да изчезне от живота ни. Но ако досега я свързвахме с удобството, днес си задаваме въпроса каква е цената му. Защото микропластмасите не са проблем на бъдещето, те са част от настоящето ни.

