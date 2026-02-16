БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Комисията за защита от дискриминация се самосезира за достъпността на хора с увреждания в междуградските автобуси

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Това става след репортаж на "По света и у нас"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Комисията за защита от дискриминация се самосезира след репортаж на "По света и у нас". Преди седмица БНТ разказа за липсата на достъпност за хора с увреждания на междуселищните автобуси. На извънредно заседание днес комисията е образувала производство за защита от дискриминация.

Нито един от междуселищните автобуси, които обслужват големите градове у нас, не е достъпен за хора с увреждания, въпреки че от години има законово изискване.

Тодор Църев (10 февруари 2026 го.): "Нито до Пловдив, нито до Плевен, нито до Бургас, нито до Варна. Не мога с тези автобуси, които спират тука."

След излъчването на репортажа председателката на Комисията за защита от дискриминация изготвя доклад, с който сезира комисията.

Елка Божова, председател на Комисия за защита от дискриминация: "Образувано е производство към днешна дата и от днес започва срокът за фаза проучване. Тоест събираме становища, информация от страните, които считаме, че са ответни страни."

Конкретно за столицата договорите с фирмите превозвачи са сключени през 2017 и 2018 го. и тогава е оставено на превозвачите сами да преценяват дали да пригодят автобусите. В отговор до нас от Столичната община отново потвърдиха, че ще заложат изискванията за достъпност като задължителен критерий при провеждането на обществени поръчки и в условията на договорите с превозвачите, които изтичат догодина. И напомнят, че контролът се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Елка Божова, председател на Комисия за защита от дискриминация: "В случая обаче говорим за нарушения на човешките права, дали са сключени 5 години назад, 3 години назад, но ние към момента установяваме, тоест в доклада считам, че има данни за нарушаване на правата на хората с увреждания."

Тодор Църев: "Да има рампа, да има обособено място, което човек с инвалидна количка да може да се качи вътре, и да може да пътува от точка А до точка Б."

Ако се установи нарушение, законът предвижда имуществени санкции. От комисията имат право да дадат задължително предписание да бъде осигурена достъпност.

#Комисия за защита от дискриминация #самосезиране #достъп #сигнал #междуградски транспорт # "По света и у нас" #хора с увреждания

