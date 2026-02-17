БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сдружението на кметовете изразява подкрепа на колегата си от Бистрица след палежа в дома му

Чете се за: 01:27 мин.
У нас
запалиха автомобила входната врата кмета бистрица
От Сдружението на кметовете в България ще изразят подкрепата си за кмета на Бистрица Самуил Попов след палежа в дома му миналата нощ. Случаят предизвика силна обществена реакция. Във връзка с палежа след масирана полицейска операция в района на Бистрица бяха задържани петима души. Четирима от тях са с множество криминални прояви.

Както БНТ първи ви съобщихме, автомобилът и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени около 1.30 часа в неделя срещу понеделник. Това е втори инцидент с кмета, след като през юли миналата година стана ясно, че в кабинета му са нахлули маскирани хора с бухалки, но до момента не е ясно кои са били.

От Сдружението на кметовете излязоха с остра декларация срещу палежа на колата и опита за палеж на къщата на Попов, като заявяват, че подобни посегателства са пряка заплаха срещу безопасността на длъжностните лица. И настояват за незабавни действия от страна на компетентните институции и ефективно разследване на инцидента.

