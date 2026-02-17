Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес

Минималните температури ще са между 0° и 6° , в София – около 2°, по Черноморието - между 3° и 7°, а максималните ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°.

През страната ще премине дълбок средиземноморски циклон, който ще предизвика значителни валежи от дъжд, които в северозападните райони и по високите полета в Западна България ще преминават в сняг. Ще духа умерен, в Североизточна България и силен вятър от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и с него ще нахлува по-студен въздух.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 6° до 10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. Дъжд ще вали в Странджа и Сакар. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа силен южен вятър, който привечер ще започне да се ориентира от север-северозапад и да се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

През нощта срещу сряда валежите ще продължат. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В сряда сутринта в източните и планинските райони все още ще има валежи, а с продължаващото застудяване дъждът навсякъде ще премине в сняг. До обяд валежите ще спрат, а по-късно и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще бъде ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между минус 1° и 4°, в крайните югозападни райони до 9°-10°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, а вятърът ще отслабне. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат, но максималните съществено ще се повишат.

В петък ще се задържи сравнително топло. Облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1700-1800 m - от сняг. Значителни по количество ще са отново в Южна и Източна България. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижават и през нощта срещу събота дъждът ще премине в сняг.

В събота в източните райони ще остане облачно с валежи от сняг, а в западната и централната част от страната валежите ще спрат, а облачността бавно ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от север, температурите ще се понижат значително и в цялата страна ще са близки до нулата.