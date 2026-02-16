БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Преди преговорите за мир в Женева: Кремъл - териториалният въпрос ще е в основата на разговорите

Емилия Запартова
Чете се за: 01:47 мин.
температурата москва падна 20deg

Ключови преговори предстоят в Женева - между Украйна, Съединените щати и Русия. Кирил Буданов - началникът на кабинета на Володимир Зеленски, съобщи, че украинската делегация вече отпътува към Швейцария. По думите му ще бъдат обсъдени "уроците от историята" и ще се търсят решения.

Териториалният въпрос ще бъде в основата на разговорите, обяви Кремъл. Преговорите се провеждат в момент, когато Киев е под нарастващ натиск от САЩ да сключи сделка и е изправен пред изискването на Москва да се откаже от целия Донбас. Руската делегация на предстоящите преговори в Женева ще бъде разширена.

Освен помощник на руския президент е Владимир Медински. В делегацията ще участват заместник-министърът на външните работи - Михаил Галузин, и началникът на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили - Игор Костюков. Припомняме, че Владимир Медински не участва в преговорите в Абу Даби на 4 и 5 февруари.

Дмитрий Песков, прессекретар на президента на Русия: „Този път ще обсъдят по-широк кръг от въпроси, включително основните въпроси. Основните въпроси, които се отнасят до териториите и всичко останало, което всъщност е свързано с изискванията, които имаме. Присъствието на главния преговарящ Медински вече е необходимо тук“.

Специалният пратеник на Путин - Кирил Дмитриев, ще участва в отделна група с разговори по икономически въпроси.

#Женева #Кремъл #Москва #преговори за мир

