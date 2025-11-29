Генерал Рихо Терас пред БНТ: Военната мощ на Европа и „Шизофренията“ на ЕС

Генерал Терас е видна фигура в политическия и военния живот на Естония, служил като най-висш военен командир на страната в продължение на седем години. От 2019 г. е активен евродепутат от групата на Европейската народна партия (ЕНП), ръководи националната делегация на ЕНП за Естония.

В Европейския парламент генерал Терас е съсредоточен върху ключови политики, член е на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони .

Терас е един от най-гласовитите застъпници в ЕП за силна европейска отбрана и за безусловна подкрепа на Украйна срещу руската агресия. В своите изказвания той често критикува европейската „шизофрения“ при финансирането на войната чрез енергийни сделки, настоявайки за по-решителни действия и развитие на собствения военен капацитет на ЕС.

Maрия Плачкова: Генерал Терас, благодаря Ви, че отделихте време за интервюто. Днес започваме с дискусия за мирен план за Украйна. Смятате ли, че това е алтернативен мирен план за Украйна?

Рихо Терас : Е, зависи за какво говорим. Ако говорим за така наречения план на Тръмп, който изтече, значи това е руски план за капитулация на Украйна, който е представен от Тръмп. Той нарушава почти всички международни закони и разпоредби, които имаме след Втората световна война – от хуманитарното право до международното право. Така че не приемам този вид документ насериозно, защото няма да има мирен план или преговори за Европа без Европа, и никакви преговори за Украйна без Украйна.

И се надявам Тръмп да разбере това. И мисля, че през последните няколко дни дискусията между Тръмп и европейските лидери ни доведе до версия на плана, която може да бъде изпълнима. От друга страна, Путин вече заяви, че не се интересува от този план.

Така че не съм оптимист. По-скоро мисля, че планът, който наистина ни носи справедлив и траен мир, трябва да бъде подкрепен и подсигурен от силата на Европейския съюз. А Европейският съюз е 500 милиона граждани с втората по големина икономика в света. Можем да го направим, ако искаме.

Maрия Плачкова: Г-н Терас, от каква подкрепа се нуждае Украйна най-много сега?

Рихо Терас: Украйна се нуждае от всякаква подкрепа, особено политическа подкрепа. Нуждае се от финансова подкрепа, нуждае се от оръжия и боеприпаси. Както е било от самото начало. И ние не даваме достатъчно. И мисля, че най-големият проблем за нас е, че ние наистина сме... Европейските страни финансират войната на Русия, като купуват природен газ от Русия.

Миналата година сумата беше 18 милиарда евро за газ, който сме купили от Русия, и сме платили приблизително същата сума пари, за да подкрепим Украйна. Така че е някак шизофренично. Трябва да спрем да използваме руски нефт и газ.

Maрия Плачкова: Кога Европейският съюз реалистично ще започне да използва замразените руски активи за Украйна?

Рихо Терас : Абсолютно време е за това. Трябва да окажем натиск сега. Трябва да притиснем Коща и Фон дер Лайен, а те трябва да притиснат държавите. Ще започнем да използваме руските замразени активи, ако искаме да покажем, че сме достатъчно силни и да изтласкаме Русия от Украйна. Това е, мисля, крайната ни цел.

Maрия Плачкова: Как трябва Европа да засили отбраната си?

Рихо Терас : Ами, първо трябва да разберем, че ако не направим нищо, екзистенциалната заплаха за Европа е налице. И Европа, ако иска да действа на световната сцена като сила – тя е икономическа сила, но като истинска сила, за която на другите им пука – тогава тя трябва да има военна мощ. Ако бяхме силен съюз, САЩ нямаше да ни пренебрегват в преговорите. Китай щеше да разговаря с нас повече.

Трябва да станем силни и военно. Ние, за съжаление, повярвахме в „края на историята“ на Франсис Фукуяма, защото ни беше удобно да вярваме в това, че всички войни вече ще приключат. Днес реалността е на масата.

Виждаме, че войната е неизбежна, продължаваща в Европа. Русия е готова и способна да използва конвенционални военни оръжия, за да се опита да постигне политическите си цели, което означава, че Европа трябва да направи същото с военната си мощ.

Maрия Плачкова: Когато говорим за военните, при какви условия Европа би могла да обмисли разработване на войски в Украйна? При какви условия? При какви условия Европа би могла да обмисли разработване на войски в Украйна? Разполагане? Разполагане на войски в Украйна?

Рихо Терас: Е, преди всичко трябва да има прекратяване на огъня. Преди всичко трябва да има някакъв вид мирно споразумение. И тогава, разбира се, за да се даде увереност на Европа, това трябва да е възможно. И според мен не става въпрос за сухопътни войски (boots on the ground).

Става въпрос по-скоро за това как доставяме системи за противовъздушна отбрана за Украйна, дронове (UAO/UAV), въздушно прикритие, самолети и т.н. Но сухопътни войски също биха били възможни, но само след като има споразумение за прекратяване на огъня.

Maрия Плачкова: Благодаря Ви, г-н Терас.

Рихо Терас : Благодаря Ви много.