Николай Младенов е назначен за генерален директор на „Съвета за мир" в Ивицата Газа

Милен Атанасов
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Българският дипломат Николай Младенов ще оглави "Съвета за мир" в Ивицата Газа, съобщи израелският премиер Бенямин Нетаняху. Бъдещият "Съвет за мир", който Съедините щати искат да създадат, ще управлява Ивицата. Новината беше потвърдена от Асошиейтед прес и Евронюз.

Младенов се срещна с Нетаняху в офиса на израелския премиер и с президента Ицхак Херцог в Йерусалим. Дискутирана е била темата за разоръжаването на Хамас. Николай Младенов е бивш министър на външните работи на България. Бил е пратеник на ООН в Ирак преди да бъде назначен за пратеник на ООН за Близкия изток от 2015 до 2020 година.

