Новините 08.01.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Няма да има промени в матурата по математика след 7. клас

Националното външно оценяване по математика след 7. клас остава без промяна. След като родители атакуваха решението на МОН в матурата да влязат и въпроси по природни науки, съдът се разпореди и промяната беше спряна поне засега.

Събират ли евро уличните музиканти?

В следващия репортаж ви предлагаме един по-нестандартен поглед към влизането на България в еврозоната. Събират ли евро уличните музиканти или в кутиите за инструментите им хората продължават да пускат български стотинки? Вижте!

СВЯТ

Бебе панда в Индонезия, родено през ноември, навърши 40 дни

В Индонезия се роди малко бебе панда на име Рио. Той е роден на 27 ноември и вече е навършил 40 дни. Това е важен етап в развитието му, тъй като тогава пандите започват да отварят очи.

Близнаци планински горили се родиха в Конго

В националния парк в Конго се родиха близнаци планински горили, които са застрашен вид. Всяко новородено помага за тяхното опазване. Паркът, на площ над 3000 квадратни мили, е най-старият в Африка и дом на много от последните останали в света планински горили.

Носталгични технологии и ново роботакси бяха представени на технологични изложения

На голямо технологично изложение тази година една от най-интересните теми е носталгията, спомените от миналото. Представени бяха стари на вид експонати като ретро игри, пинбол машини и грамофони, но направени с нови технологии. На друго изложение беше представено ново роботакси – електрическа кола, която се движи сама без шофьор.

Галата за Китайската нова година ще се излъчва на живо по целия свят

Китайската медийна група пусна кратко видео за популяризиране на ежегодната си гала за Пролетния фестивал, известен още като Китайската нова година. Тя ще бъде излъчена на живо по целия свят вечерта на 16 февруари.

Камера на летище в Западна Гренландия засне Северното сияние

Камера на летище в Западна Гренландия е заснела Северното сияние рано тази сутрин. Полярното сияние е оптично явление, наблюдавано в небето над полярните райони на Земята. То се образува от взаимодействието на заредени частици от слънчевия вятър в магнитосферата.

СПОРТ

Алберт Попов отпадна във втория манш на нощния слалом от Световната купа

Алберт Попов не успя да защити титлата си в нощния слалом от Световната купа, след като отпадна във втория манш на състезанието. След първия Попов бе в отлична стартова позиция за атака с 7 място и изоставане от 41 стотни от лидера.

Барселона разгроми Атлетик Билбао в полуфинала за Суперкупата на Испания

Барселона спечели с 5:0 срещу Атлетик Билбао в първия полуфинал за Суперкупата на Испания. Каталунците убиха интригата още преди почивката, като отбелязаха четири гола само в рамките на 16 минути.

Започна обратното броене до Зимните олимпийски игри

Започна обратното броене до старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. По-малко от месец ни дели от началото на форума, който по традиция ще се излъчва по БНТ.

