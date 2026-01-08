КЗК разследва възможен картел при обществените поръчки за болнична храна

Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за възможен картел при обществените поръчки за доставка на храна в столични болници. Всяка година по тези договори се разпределят милиони левове държавни средства.

КЗК е стартирала предварително проучване, което включва изземване на документи, файлове и информация от офиси на фирми, занимаващи се с доставка на храна за болници в София. Проверките са част от разследване за евентуални съгласувани практики, които могат да представляват сериозно нарушение на конкурентното законодателство.

„Говорим за т.нар. съгласувани практики – това означава тръжни манипулации, предварително разпределяне на пазара, предварително уговаряне на цената, оттам предопределяне на печелившия участник, въобще изкривяване на конкуренцията, която в крайна сметка ощетява всички – и възложителите, и пациентите в лечебните заведения, и косвено публичния ресурс“, заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията.

По думите му подобни практики подкопават доверието в системата на обществените поръчки и водят до неефективно използване на публични средства.

Сигналът до КЗК е подаден през есента от народния представител Васил Пандов. Той обясни, че формално фирмите са участвали като конкуренти, но без болниците да провеждат реални обществени поръчки.

„Прагът е 750 хиляди евро – не е малък. Това, което се е правело, е да се обявява поръчка малко под прага, за да може възложителят да си избере кого да покани. Канят се винаги едни и същи три фирми, други участници няма и в отделните болници печели една от тях“, заяви Васил Пандов, народен представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

По негови изчисления за последните години държавните болници са платили около 10 милиона лева на тези три фирми. Пандов отбеляза, че проблемът с качеството на болничната храна не е само български, но у нас липсва ясна нормативна уредба, която да определя стандарти за хранене, каквито съществуват за училищата и детските градини.

От екипа ни потърсихме коментар от две от трите фирми, за които се твърди, че са участвали в схемата. От едната компания отговориха, че във връзка със започналата проверка на Комисията за защита на конкуренцията не могат да предоставят коментар.