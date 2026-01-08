КЗК разследва възможен картел при обществените поръчки за болнична храна

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милиони левове публични средства са разпределяни ежегодно, съмненията са за тръжни манипулации

кзк разследва възможен картел обществените поръчки болнична храна
Слушай новината

Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за възможен картел при обществените поръчки за доставка на храна в столични болници. Всяка година по тези договори се разпределят милиони левове държавни средства.

КЗК е стартирала предварително проучване, което включва изземване на документи, файлове и информация от офиси на фирми, занимаващи се с доставка на храна за болници в София. Проверките са част от разследване за евентуални съгласувани практики, които могат да представляват сериозно нарушение на конкурентното законодателство.

„Говорим за т.нар. съгласувани практики – това означава тръжни манипулации, предварително разпределяне на пазара, предварително уговаряне на цената, оттам предопределяне на печелившия участник, въобще изкривяване на конкуренцията, която в крайна сметка ощетява всички – и възложителите, и пациентите в лечебните заведения, и косвено публичния ресурс“, заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията.

По думите му подобни практики подкопават доверието в системата на обществените поръчки и водят до неефективно използване на публични средства.

Сигналът до КЗК е подаден през есента от народния представител Васил Пандов. Той обясни, че формално фирмите са участвали като конкуренти, но без болниците да провеждат реални обществени поръчки.

„Прагът е 750 хиляди евро – не е малък. Това, което се е правело, е да се обявява поръчка малко под прага, за да може възложителят да си избере кого да покани. Канят се винаги едни и същи три фирми, други участници няма и в отделните болници печели една от тях“, заяви Васил Пандов, народен представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

По негови изчисления за последните години държавните болници са платили около 10 милиона лева на тези три фирми. Пандов отбеляза, че проблемът с качеството на болничната храна не е само български, но у нас липсва ясна нормативна уредба, която да определя стандарти за хранене, каквито съществуват за училищата и детските градини.

От екипа ни потърсихме коментар от две от трите фирми, за които се твърди, че са участвали в схемата. От едната компания отговориха, че във връзка със започналата проверка на Комисията за защита на конкуренцията не могат да предоставят коментар.

