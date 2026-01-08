Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите

Пълна блокада на границата между България и Гърция беше въведена днес, след като гръцките фермери обявиха 48-часова стачка и в знак на протест отново затвориха основните гранични пунктове между двете страни. Изключително затруднено е преминаването през "Кулата – Промахон", "Илинден – Ексохи" и "Капитан Петко войвода".

От българските власти призовават гражданите да избягват пътуванията в тази посока, доколкото е възможно.

Точно в 12:00 часа, по вече установена практика, протестиращите фермери паркираха тракторите си на пътното платно и обявиха пълно спиране на движението.

На място ситуацията остава напрегната, а десетки тежкотоварни автомобили са блокирани от двете страни на границата.

„Няма къде да отидем, стоим тук. Хубавото е, че има магазини наблизо да си купим поне хляб. Да отидат в Атина да затворят и всичко ще приключи. Ние не можем да им решим тези работи“, коментира Костадин, шофьор на тир.

Шофьорите предупреждават, че продължителната блокада може да доведе до сериозни икономически загуби.

„Ако останат блокадите до събота, отпадат много товари и много фирми ще ни глобят, и става голям проблем“, заяви Илия, шофьор на тир.

Освен по граничните преходи с България, струпана земеделска техника има и по главните пътища и магистрали в Гърция. Най-сериозни остават блокадите в районите на Солун и Лариса, което допълнително усложнява движението в страната.

Фермерите са категорични, че няма да отстъпят, докато исканията им не бъдат чути от гръцкото правителство.

„Чакаме да ни платят. Ще стоим тук 48 часа, а ако се наложи – и 92 часа. Принудени сме да стоим тук. Правителството вместо да ни заплашва, да сведат глава и да ни решат проблемите, заради които сме по пътищата толкова време“, заяви Костас Сефис, фермер от Малгара.

Темата с блокадите беше коментирана и от българските институции. От „Гранична полиция“ подчертаха, че са в постоянен контакт с гръцките си колеги, но възможностите за реакция са ограничени.

„Ние сме вече цял месец в ежедневен, еженощен контакт с гръцките си колеги, получаваме своевременно информацията, която те имат, така че да организираме движението на наша територия. Но Гърция е суверенна държава – когато пътят е блокиран и физически няма как да се премине, просто няма как да се премине“, заяви главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.

Коментар по ситуацията направи и министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

„Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия премиер Мицотакис, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време, но разбирате ограниченията на българската държава. Външното министерство е изпратило нота и правителството работи с гръцките си колеги, така че блокадата да бъде вдигната възможно най-бързо“, посочи Митов.

Във връзка с продължаващите блокади от Министерството на външните работи призоваха българските граждани, на които им предстоят пътувания до Гърция през следващите дни, да следят актуалната обстановка и да спазват стриктно указанията на местните полицейски власти.