Каква е обстановката в София след падналия сняг

Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Снеговалежът затрудни движението в столицата, регистрирани са 30 катастрофи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Снегът сериозно усложни пътната обстановка в София тази сутрин. От "Пътна полиция" бяха предприети незабавни мерки за осигуряване на безопасността на движението.

През целия ден в столицата бяха разположени допълнителни полицейски екипи, които подпомагаха и регулираха трафика в най-натоварените участъци, както и по улиците от второстепенната и третостепенната общинска пътна мрежа, където бяха отчетени сериозни затруднения заради натрупаната снежна маса.

По данни на "Пътна полиция" до момента в София са регистрирани общо 30 пътно-транспортни произшествия. Всички инциденти са с материални щети, като, за щастие, няма пострадали граждани.

Очаква се през тъмната част на денонощието температурите да се понижат, което създава предпоставки за заледяване на пътните настилки. От полицията подчертават необходимостта от своевременно опесъчаване и поддържане на пътищата с цел предотвратяване на нови инциденти.

През целия ден екипите на "Пътна полиция" работеха приоритетно за подпомагане на гражданите – водачи на моторни превозни средства, пешеходци, както и ползващите градски и алтернативен транспорт. Допълнителни екипи ще дежурят и през нощта, като от институцията призовават гражданите да не се колебаят да подават сигнали на телефон 112 при произшествия или затруднения.

Полицейски екипи са разположени на всички входове и изходи на столицата, както и по основните пътни артерии. "Пътна полиция" поддържа постоянна координация със службите за снегопочистване и Столичната община, като своевременно сигнализира за проблемни участъци и опасност от заледяване.

