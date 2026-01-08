Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари

14 лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Ирак вече работят в пернишката болница. В опит да се спре кадровата криза лечебното заведение привлече медици от източни страни.

Д-р Саид е от Индия. Започва работа в труден период за пернишката болница. Детското отделение е пред закриване заради недостиг на лекари. Разбира, че в лечебното заведение има остра нужда и подава документи.

д-р Саид, специализант по педиатрия: "Чувствам се добре приет, помагат ми със системата, в началото беше трудно, всичко е на български език, трябва да пиша, те ми помогнаха. Харесвам Перник, има култура, всички уважават лекарите."

Болницата,съвместно с общината му предоставят жилище срещу скромен наем. Д-р Саид обича работата с децата. И макар в началото да ги е страх, той ги предразполага.

д-р Саид, специализант по педиатрия: "Понякога мислят, че ще ги бодем. В началото понякога имат притеснение и като видят професионализъм и грижа и веднага имат доверие."

Завършва медицина в Плевен. И казва, че образованието в България е на много добро ниво.

д-р Саид, специализант по педиатрия: "Търсех най-добрия вариант и в България беше чудесно, дават добро клинично образование. Видях една реклама в Индия за университета в Плевен. В Индия след 12-и клас има изпит, всяка година 3 милиона се явяват и няма място за всички, много е трудно, защото има само 3000 места, има много кандидати".

След кризата в лечебното заведение заради недостиг на кадри, вече положението е закрепено, казват от болницата. Педиатрията функционира, а АГ отделението, което за месец беше затворено, днес работи по нормален график. Все още медицински сестри от Кюстендил дават дежурства.

д-р Явор Дренски директор на МБАЛ "Рахила Ангелова" - Перник: "Проблемът е за цяла България, всяка една болница, независимо дали е държавна или частна, страда от липсата на кадри, голяма част от кадрите са в предпенсионна или пенсионна възраст. "Рахила Ангелова" може би се явява като една картинка на ситуацията в страната".

От болницата предприемат стратегия – канят гостуващи изтъкнати специалисти от страната, които да работят с младите лекари и да ги обучават.

д-р Явор Дренски директор на МБАЛ "Рахила Ангелова" - Перник: "Това ми помогна да привлека колеги. По този начин младият колега специализант има досег до този професионализъм. Оказа се, че Плевенският университет има програма за обучение на чуждестранни студенти и ние поканихме новозавършили с българска диплома да започнат работа при нас. В момента работят 9 млади колеги от Индия, имаме от Судан, Сомалия, Турция, Ирак - общо са около 14. Всички отделения функционират".

Д-р Захра Ахмед е от Сомалия. И е една от шестимата чуждестранни лекари в отделението по неврология. Да се посвети на тази специалност е нейна сбъдната мечта. Тя завършва училище в Сомалия, следва медицина в Украйна. Но заради гражданската война в родината ѝ не може да се върне. Живее и работи в Дания и Норвегия. В момента там живеят съпругът и двет от децата ѝ. Но идва преди няколко години в България, защото тук има възможност да специализира неврология.

д-р Захра Ахмед, невролог: "Всички отделения, в които работех, можех да специализирам, но мечтата ми беше само неврология. Аз получих възможност да уча в България тази специалност, изпратих си документите към Министерството на образованието, моята диплома е европейска, гражданин съм на Дания и дават шанс. Започнах в университета в Плевен, курсове 6 - 7 месеца, положих държавен изпит на български език и можех да започна по специалност".

Изпраща документи в много болници, но получава обаждане от Перник. Казват ѝ, че имат нужда от лекари невролози и д-р Ахмед не се и колебае да се възползва. И работи вече 2 години.

д-р Захра Ахмед, невролог: "Когато започнах да работя, в началото беше много трудно. Не само езикът, не знам системата в България, във всяка страна има разлика. Тук ме приемат, помагат с всичко".

д-р Даниела Стойчева, началник на отделение по неврология: "Ние сме международен екип - българите сме трима, а чуждестранните лекари - шестима. Различни култури, езици, но обща кауза - пациентът".

В последно време се наблюдава тенденция все повече лекари от други държави да попълват липсващите места в болниците в България.

д-р Явор Дренски директор на МБАЛ "Рахила Ангелова" - Перник: "Част от младите завършващи лекари заминават да специализират в ЕС. За това липсват и български млади специалисти". д-р Захра Ахмед, невролог: "Никога не знаеш къде ще си, аз бях в Украйна и никога не съм мислила, че ще бъда накрая в България. Целият свят не е достатъчен за лекари".

А мисията на всички независимо от националността е грижата за пациента, защото медицината няма граници.