Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Как работи системата за влизане и излизане от ЕС след въвеждането и у нас

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Системата за влизане и излизане на Европейския съюз от 6 януари се прилага на всички гранчино-пропускателни пунктове в България.

Новият механизъм заменя старите печати в паспортите и въвежда дигитална регистрация на всеки гражданин на държава извън ЕС, преминаващ през външните граници на Съюза. Обработват се и биометрични данни.

Основната цел е да се повиши сигурността и ефективността на граничния контрол, съобщиха от МВР на брифинг на граничен пункт "Калотина".

По този начин ще се засили контролът върху нелегалната имиграция и по-лесно ще се откриват лица, пребиваващи по-дълго от разрешеното. Обменът на данни между различните граници служби в ЕС също ще бъде подобрен.

Даниел Митов, министър на вътрешните работи в оставка: "Тук сме, за да проверим работата на системата вход-изход, която работи вече в цялото шенгенско пространство, включително и в България. Въвежда се поетапно централизирана европейска шенгенска система за регистрация на граждани на трети страни, която регистрира биометрични и биографични данни на хората, които влизат в шенгенското пространство, с оглед на сигурността. От тук нататък, разбира се, поетапно ще бъде въвеждана навсякъде, във всяка една шенгенска държава. Въвежда се по план, който е одобрен в Брюксел."

Системата трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., като печатът в паспорта ще бъде заменен с електронен запис.

Снимки: БТА

#система по границите #нова система #ЕС

