Над 100 души са убити по време на американската операция в Каракас, заявиха от вътрешното министерство на Венецуела. Твърди се още, че по време на извеждането от резиденцията им Николас Мадуро и съпругата му са били ранени.

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че върху отношенията със САЩ има "петно". По думите ѝ връзката между Вашингтон и Каракас е достигнала критично ниска точка, а плановете за търговия между двете държави не са нещо извънредно.

Коментарът на Родригес идва след като Доналд Тръмп обяви, че е сключена сделка за над 2 млрд. долара, която ще позволи на САЩ да получат между 30 и 50 млн. барела венецуелски петрол.

Вашингтон обявиха и, че започват поетапна отмяна на някои санкции, за да може венецуелски петрол да се търгува на световните пазари. Тръмп коментира, че с парите от продадения петрол Венецуела ще трябва да купува само американски стоки, включително селскостопански продукти.

Американският държавен секретар Марко Рубио начерта и пътна карта за Венецуела, която по думите му ще има три етапа.