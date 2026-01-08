БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Над 100 души са убити по време на американската операция в Каракас, заявиха от вътрешното министерство на Венецуела. Твърди се още, че по време на извеждането от резиденцията им Николас Мадуро и съпругата му са били ранени.

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че върху отношенията със САЩ има "петно". По думите ѝ връзката между Вашингтон и Каракас е достигнала критично ниска точка, а плановете за търговия между двете държави не са нещо извънредно.

Коментарът на Родригес идва след като Доналд Тръмп обяви, че е сключена сделка за над 2 млрд. долара, която ще позволи на САЩ да получат между 30 и 50 млн. барела венецуелски петрол.

Вашингтон обявиха и, че започват поетапна отмяна на някои санкции, за да може венецуелски петрол да се търгува на световните пазари. Тръмп коментира, че с парите от продадения петрол Венецуела ще трябва да купува само американски стоки, включително селскостопански продукти.

Снимки: БГНЕС

Американският държавен секретар Марко Рубио начерта и пътна карта за Венецуела, която по думите му ще има три етапа.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Първата стъпка е стабилизирането на страната. Не искаме да се стига до хаос. Втората фаза ще бъде възстановяване на Венецуела, както и гарантиране, че американски, западни и други компании ще имат достъп до венецуелския пазар. Ключово е да започне процес по помирение вътре във венецуелското общество, да бъде дадена амнистия на опозиционерите и да заработи отново гражданското общество. Третата стъпка, разбира се, ще бъде преход във властта."

