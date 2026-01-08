БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антиправителствените протест в Иран се разрастват

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Вече 12 дни не стихват масовите протестите в Иран. Те обхващат 111 населени места във всичките 31 провинции на страната. Близо 40 души са убитите до момента, над 2200 са арестуваните. Започнали като недоволство на улични търговци срещу обезценяването на валутата и икономическата несигурност, протестите в Иран се разраснаха до гняв срещу политиките на правителството и ширещата се корупция.

Протестиращи разкъсаха иранското знаме в северния град Машхад. При сблъсъци в югозападния град Лордеган между въоръжени лица и силите на реда са убити двама полицаи, а 30 души са ранени. Ирански полицай е починал няколко часа, след като е смъртоносно намушкан при сблъсъци край Техеран. За първи път от началото на протестите преди две седмици до сблъсъци посред бял ден се стигна в иранската столица. Президентът Масуд Пезешкиян нареди на силите на реда да проявяват сдържаност.

Призив именно към въоръжените сили дойде извън Иран. Синът на последния монарх на Иран Реза Пахлави направи специално обръщение към иранската армия и силите за сигурност да използват оръжията не срещу хората, а в тяхна защита. Пахлави е смятан за един от най-популярните противници на Ислямската република и живее в изгнание от над 40 години. Името му напоследък се появява и по време на демонстрациите.

Реза Пахлави, син на последния шах на Иран: "В момент, когато смелият и обединен народ на Иран гради бъдещето си и пише история, въпросът ми към вас е следния - на чия страна ще застанете? На страната на престъпниците, или на тази на хората".

Седем партии на иранската кюрдска опозиция, базирани в Ирак, призоваха за обща стачка на кюрдите в Иран - като знак на подкрепа на кюрдите към протестиращите.

Бурни реакции предизвикаха и думите на Доналд Тръмп от миналата седмица, който спомена възможността за американска намеса при създалата се ситуация.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Внимателно наблюдаваме действията на противниковите сили. За защитата на цялостта на Иран въоръжените ни сили няма да проявят ни най-малка небрежност или колебание".

"Чуждите държави няма да ни помогнат и ние не искаме чужда намеса, защото тя не е в ничий интерес".

В опит да овладее недоволството срещу скъпия живот, правителството обяви месечна помощ в размер на 6 евро за всеки иранец, която ще бъде предоставяна в продължение на 4 месеца. Средствата ще могат да бъдат използвани само за купуването на определени стоки и целят да намалят икономическия натиск над населението. Средната заплата в Иран се равнява на около 170 евро, но минималната е около 85 евро месечно.

Протестите започнаха на 28 декември, след като иранският риал падна на рекордно ниски нива, а инфлацията скочи до 40%.

